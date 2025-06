Agentes de ICE enmascarados: la nueva tarjeta de presentación de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump

“Hay muchas armas en este país”, dijo Shuchart. “No sé cómo no nos estamos exponiendo a un problema de vigilantismo en el que la gente no sabe, o al menos no está segura, de que estos agentes vestidos como ladrones de bancos son en realidad agentes de la ley”.

ICE no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la práctica de los agentes de utilizar cubrecuellos, pasamontañas y mascarillas durante operaciones de alto perfil, o sobre los casos en los que los agentes no revelan a qué agencia pertenecen o no muestran sus credenciales o placas.

