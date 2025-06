¿Cuánto queda del programa nuclear de Irán tras los ataques de EE.UU.?

Irán no es Iraq, y la noche pasada no fue el 20 de marzo de 2003, cuando comenzó la fallida invasión estadounidense a ese país. La ambición de Trump en Irán no incluye una operación terrestre, y su objetivo era algo ampliamente respaldado por aliados y, posiblemente, alcanzable. Pero el historial cuestionable de Estados Unidos y el clima de arrogancia en torno al uso abrumador de la fuerza por parte de Trump deberían aumentar la alarma en la región ante lo que pueda venir.

