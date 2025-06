Precios de venta de equipos deportivos en EE.UU. alcanzan niveles récord: por qué suben y qué significa para los fanáticos

Victor Matheson, profesor de economía del College of the Holy Cross, especializado en negocios deportivos, comentó que en sus 30 años de experiencia estudiando ventas deportivas, no recuerda que un equipo se haya vendido por menos de lo que fue comprado. Por ejemplo, una participación del 10 % en los Milwaukee Bucks se vendió en septiembre de 2024, lo que valoró al equipo de la NBA de mercado pequeño en US$ 4.000 millones, una ganancia inesperada en comparación con la venta del equipo una década antes por US$ 550 millones.

Pero este récord podría no durar mucho. Los New York Giants de la NFL están en proceso de vender una participación del 10 %, lo que podría elevar el valor total del equipo por encima de los US$ 10.000 millones, según Marc Ganis, consultor deportivo con sede en Chicago que asesora a clubes de la NFL, la NBA y la MLB.

Puede que Los Ángeles Lakers no tengan tantos títulos de la NBA como los Boston Celtics, pero los Lakers superaron a su archirrival con un precio de franquicia récord de US$ 10.000 millones esta semana, solo tres meses después de que los Celtics tuvieran el honor del precio de venta más alto para un equipo deportivo profesional con US$ 6.000 millones.

