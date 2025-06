Irán atacó base militar estadounidense en Qatar; los misiles fueron interceptados

“El Ministerio del Interior afirma que la situación de seguridad en el país es estable y no hay motivo de preocupación”, dijo el departamento en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, en el que instó a la población a no compartir información que no provenga de fuentes oficiales.

