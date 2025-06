Las 5 cosas que debes saber este 25 de junio: programa nuclear de Irán, ‘Alligator Alcatraz’ y boda de Jeff Bezos

🧠 La respuesta del quiz es: C. Se pronostica que la tormenta Andrea se desplace hacia el noreste del Atlántico y no representa una amenaza para tierra firme. No hay alertas costeras vigentes, y se prevé que Andrea se disipe este miércoles.

