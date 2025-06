Lalo Schifrin, el músico argentino que compuso el icónico tema de ‘Misión: Imposible’, muere a los 93 años

Entre sus partituras cinematográficas posteriores se incluyen “Tango”, “Rush Hour” y sus dos secuelas, “Bringing Down The House”, “The Bridge of San Luis Rey”, “After the Sunset” y la película de terror “Abominable”.

Schifrin se movía con facilidad entre géneros, y ganó un Grammy por “Jazz Suite on the Mass Texts”, de 1965, mientras que ese mismo año obtuvo un reconocimiento por la partitura de la serie de televisión “The Man From U.N.C.L.E.”. En 2018, recibió una estatuilla honorífica de los Oscar y, en 2017, la Academia Latina de la Grabación le concedió uno de sus premios especiales.

“Cada película tiene su propia personalidad. No hay reglas para escribir música para películas”, dijo Schifrin a la agencia de noticias The Associated Press en 2018. “La película dicta cuál será la música”.

