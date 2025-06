La boda de Bezos y Sanchez en Venecia atrajo a algunas de las personas más ricas del mundo

También asistieron Jared Kushner e Ivanka Trump. Kushner, ex alto asesor de su suegro, el presidente Donald Trump, lanzó la compañía de inversiones Affinity Partners en 2021 , con activos bajo gestión que saltaron a US$ 4.800 millones en 2024, según una presentación regulatoria. Forbes estimó el pasado noviembre que el patrimonio neto de Kushner era de al menos US$ 900 millones.

Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI, es uno de los que está en Venecia para la boda Bezos-Sanchez. Según Bloomberg, Altman tenía un patrimonio de al menos US$ 2.000 millones en marzo de 2024. Esa cifra no incluía la participación de Altman en OpenAI, que, según Bloomberg, finalizó en abril una ronda de financiación de US$ 40.000 millones, lo que valora la empresa en US$ 300.000 millones.

Bloomberg estima que Diller tiene un patrimonio de casi US$ 6.000 millones, que está por debajo del patrimonio neto de US$ 6.880 millones de la persona número 500 de la lista de Bloomberg. En 2018, Winfrey aparecía en el número 494 del índice de multimillonarios de Bloomberg con US$ 4.000 millones. Actualmente se estima que Winfrey tiene un patrimonio superior a los US$ 3.000 millones.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.