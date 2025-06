Tiró tres monedas a la Fontana di Trevi y se enamoró

“Nunca me habría imaginado que algún día me casaría con el hombre que iba a conocer en una fuente y que me mudaría a Roma para vivir allí. Pero así fue”.

“Recuerdo todo lo de esa noche, mirando para atrás todavía me emociono. Esa primera noche con él. Todavía hoy, 25 años mas tarde digo ¡uah!. Me trae muchas emociones y felicidad y nunca me he arrepentido”.

“Fue una acogida muy calurosa la que me dieron, una bienvenida bellísima. Habría sido mucho más difícil si no me hubieran recibido tan bien”.

“No tuve suerte en el amor, suerte en mi trabajo, pero no en el amor. Y no quería cometer otro error”, dice Catherine hoy. “Así que dije: ‘Realmente quiero tomarme esto con más calma, y me voy a mudar a Londres… Todos los fines de semana estaremos juntos’”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.