En medio de la crisis del SIDA, este fotógrafo documentó un refugio soleado para hombres homosexuales

En aquel entonces, Ischar, quien realizó la serie durante sus estudios de posgrado en el Instituto de las Artes de California, descubrió que su obra despertaba poco interés. Sin embargo, décadas después, animado por los galeristas, comenzó a rescatarla de los archivos. Ahora, algunas de esas imágenes, incluida la de la pareja anónima, se incluyen en la exposición “ City in a Garden: Queer Art and Activism in Chicago ” del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Esta extensa muestra colectiva, que se inaugura en julio, posiciona a la ciudad como un centro poco reconocido para el arte y la acción social LGBTQ+. Según el curador de la muestra, Jack Schneider, las ciudades estadounidenses más allá de Nueva York y San Francisco suelen pasar desapercibidas en sus contribuciones a la historia queer; “City in a Garden” pretende ampliar ese alcance.

