¿Quién es Wess Roley, el sospechoso de 20 años del tiroteo en el incendio de Idaho?

El padre de Roley dijo a un reportero de CNN, frente a su casa en Priest River, Idaho, que no tenía una relación cercana con su hijo y que no lo veía desde una reunión familiar el año pasado. No respondió a posteriores llamadas telefónicas sobre las acusaciones de hace una década incluidas en los documentos judiciales. La madre del sospechoso tampoco respondió a las llamadas realizadas el lunes por la mañana.

