Jackson Supply Company holds grand opening in El Paso

Published 4:05 PM

EL PASO, Texas (KVIA)- The Jackson Supply Company held a grand opening Tuesday in El Paso.

The grand opening was held at 8455 Gran Vista Dr. hosted by the El Paso Chamber of Commerce.

Jackson Supply Company provides HVAC equipment, tools, indoor air quality products, and service supplies to local contractors for residential and commercial needs. 

The company looks to expand operations to include El Paso and to learn more about Jackson Supply Company visit https://www.jacksonsupplycompany.com/company/

Armando Ramirez

