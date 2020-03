12 cambios en el sistema de inmigración de EE.UU. durante la pandemia de coronavirus

Noticias

Washington (CNN) — Mientras Estados Unidos responde a la pandemia de coronavirus, la administración de Donald Trump ha realizado cambios radicales en el aparato de inmigración del país, alterando las operaciones diarias e interrumpiendo la vida de miles.

En poco más de una semana, ha habido una docena de cambios, que van desde posponer las audiencias de inmigración hasta pausar los vuelos de deportación a ciertos países y suspender las admisiones de refugiados. Los ajustes al sistema se están haciendo de forma incremental, aunque rápidamente, a medida que la pandemia se extiende por todo el país.

En el contexto del brote de coronavirus, la administración Trump también está tratando de avanzar con algunas de sus políticas más restrictivas por las que ha luchado para poner en práctica, incluido el bloqueo de la entrada a los solicitantes de asilo.

El presidente Donald Trump confirmó que planea prohibir el ingreso de migrantes durante una reunión informativa de la Casa Blanca el miércoles. “La respuesta es sí”, dijo Trump cuando se le preguntó si planeaba dar ese paso, que dijo que vendría “muy pronto”, y agregó: “Probablemente hoy”.

MIRA: Mesera inmigrante cuenta cómo el covid-19 está destruyendo su economía personal

A continuación se muestra una lista de los cambios en el sistema de inmigración en los últimos días:

ICE cambia las operaciones de aplicación de la ley de inmigración

18 de marzo: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo al personal del Congreso que ha ajustado temporalmente su “postura de cumplimiento”, según un memorando obtenido por CNN, marcando un cambio en las operaciones como resultado de la pandemia. La agencia dijo que se centrará en aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública y están “sujetos a detención obligatoria por motivos penales”.

Los defensores de los inmigrantes han pedido a ICE que frene las operaciones en medio del brote de coronavirus, argumentando que la agencia ha infundido miedo en la comunidad de inmigrantes y podría desalentar a algunos a buscar atención médica.

La agencia dijo en su memorando a los empleados que no llevará a cabo operaciones de cumplimiento en o cerca de las instalaciones de atención médica, “excepto en las circunstancias más extraordinarias”, y agregó que las personas no deben evitar buscar atención médica por temor al control.

Departamento de Justicia cierra más tribunales de inmigración, pospone audiencias

18 de marzo: El Departamento de Justicia cerró 10 tribunales de inmigración adicionales, repartidos por todo el país, hasta el 10 de abril, y pospuso todas las audiencias de casos de inmigrantes que no están detenidos. La Oficina Ejecutiva del Departamento de Justicia para la Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales de inmigración, previamente había realizado cambios incrementales, para frustración de los jueces de inmigración, abogados y fiscales de Inmigración y Control de Aduanas, quienes instaron a la administración a cerrar los tribunales por la seguridad del personal y inmigrantes

Estados Unidos y Canadá suspenden la mayoría de los viajes transfronterizos

18 de marzo: Estados Unidos y Canadá anunciaron planes para suspender los viajes no esenciales entre los dos países debido a la pandemia. Trump tuiteó: “Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. ¡Detalles a seguir!”.

LEE: Estados Unidos y Canadá se preparan para suspender viajes no esenciales entre los dos países

Admisión de refugiados en pausa

18 de marzo: Estados Unidos hizo una pausa en la admisión de refugiados. La medida se produce después de que la Organización Internacional para las Migraciones, que se encarga de reservar los viajes de los refugiados, y la agencia de la ONU para los refugiados anunciaron la suspensión de los viajes de reasentamiento. Las agencias compartieron preocupaciones en un comunicado esta semana, diciendo que los viajes internacionales “podrían aumentar la exposición de los refugiados al virus”.

Se espera que la pausa esté en vigor desde el 19 de marzo hasta el 6 de abril.

ICE suspende algunos vuelos de deportación

18 de marzo: ICE le dijo a CNN que se suspendieron los vuelos de traslado a Italia, China y Corea del Sur. Si bien la situación está evolucionando rápidamente, ICE continúa deportando inmigrantes. Antes del embarque, sin embargo, los inmigrantes se someten a un control de temperatura. Cualquier persona con una temperatura de 37,7 grados Celcius o más se remite a un proveedor médico, según el sitio web de ICE.

USCIS suspende los servicios en persona

17 de marzo: Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) anunciaron que suspenderán sus servicios en persona, incluidas todas las entrevistas y ceremonias de naturalización, para ayudar a mitigar la propagación del coronavirus. USCIS es responsable de administrar el sistema de inmigración legal de la nación, incluidas las tarjetas verdes, la ciudadanía y el procesamiento de asilo y refugiados. Administra ceremonias de naturalización en todo el país, uno de los deberes más públicos y apreciados que realiza la agencia. La suspensión se extenderá hasta al menos el 1 de abril.

ICE reprograma los registros en persona y retrasa el cronograma para los recién llegados

17 de marzo: ICE notificó al personal del Congreso que reprogramará temporalmente las citas en persona de inmigrantes que no están detenidos para “minimizar el impacto” del coronavirus. La agencia también permitirá que los recién liberados de la frontera sur se registren a los 60 días, en lugar de 30 días.

Guatemala dice que está suspendiendo el acuerdo de asilo con Estados Unidos

17 de marzo: Un acuerdo de asilo entre Estados Unidos y Guatemala fue suspendido por precaución por el coronavirus, anunció el gobierno de Guatemala, un revés para la administración Trump, que se ha basado cada vez más en su acuerdo con el país para frenar el asilo. La medida se produjo un día después de que Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, dijera que el país estaba cerrando sus fronteras en un intento por prevenir la propagación del virus.

MIRA: Alientan a inmigrantes indocumentados pedir asistencia médica si presentan síntomas por coronavirus

Estados Unidos extiende las restricciones de viaje al Reino Unido e Irlanda

16 de marzo: Los estadounidenses, los residentes legales permanentes y sus familias inmediatas que regresan de Irlanda y el Reino Unido comenzaron a ser canalizados a 13 aeropuertos selectos de EE. UU., donde pasaron por pantallas de detección, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los dos países habían sido inicialmente excluidos de las restricciones de viaje relacionadas con el coronavirus.

ICE anuncia la suspensión temporal de las visitas sociales en los centros de detención

13 de marzo: ICE dijo que cesó las visitas sociales en todos sus centros de detención. La agencia había anunciado previamente que había establecido protocolos, de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para proteger al personal y a los detenidos.

Estados Unidos implementa restricciones de entrada de vuelos de casi toda Europa

13 de marzo: La administración Trump agregó más países a su lista de restricciones de viaje para frenar la propagación del coronavirus. A principios de este año, la administración había restringido los viajes desde China e Irán. La mayoría de los extranjeros que estuvieron en el Área Schengen de Europa (26 países que se extienden desde Islandia hasta Grecia) en los últimos 14 días tienen prohibido ingresar a EE. UU. Los ciudadanos estadounidenses, los titulares de la tarjeta verde y los familiares inmediatos están exentos de la prohibición de viajar, pero se enfrentarán a exámenes de salud y restricciones adicionales cuando lleguen. Las restricciones llevaron a tiempos de espera prolongados en aeropuertos selectos, con los pasajeros apretados y esperando pasar por la aduana de Estados Unidos, después de regresar del extranjero.

Los niños migrantes ya no se encuentran en el estado de Washington y California

10 de marzo: La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia federal encargada del cuidado de los niños migrantes, dejó de poner temporalmente a los niños que llegan a Estados Unidos sin padres o tutores en refugios en California y Estado de Washington. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) financia una red de más de 100 instalaciones donde se atiende a los niños migrantes hasta que son entregados a los patrocinadores en Estados Unidos. Los niños son entregados al HHS después de ser detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional.