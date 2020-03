5 cosas que debes saber este 20 de marzo: ¿cuánto durará la pandemia?

Noticias

La advertencia sobre viajes que hizo el gobierno de EE.UU. ¿Habrá pronto tratamientos disponibles para el coronavirus? Mira los 12 cambios en el sistema de inmigración de EE.UU. durante la pandemia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

¿Habrá pronto tratamientos disponibles para el coronavirus?

El presidente Donald Trump dice que ha presionado a la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) para que elimine las barreras a fin de que los pacientes reciban terapias para el coronavirus.

Trump aprueba ley para probar medicinas para covid-19

2

El Departamento de Estado advierte: no viajen al extranjero

El Departamento de Estado de EE.UU. elevó su alerta de viaje mundial al nivel 4: ‘No viajar’, el nivel más alto, ante la pandemia de coronavirus. El aviso actualizado también advierte a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero que “eviten todos los viajes internacionales”.

EE.UU. pide a ciudadanos regresar al país en medio del covid-19 0:23

3

¿Durará 18 meses la pandemia?

Casi dos meses después del primer caso de coronavirus en EE.UU., el Gobierno federal se prepara para una pandemia que podría durar hasta 18 meses o más e “incluir múltiples oleadas de la enfermedad”, según un informe obtenido por CNN. Si bien el documento no dice que la administración Trump cree que la pandemia durará tanto tiempo, indica que los funcionarios deben asumir un plazo más largo para garantizar la preparación.

4

Facebook tiene un problema de coronavirus: WhatsApp

Los gobiernos y los funcionarios médicos se esfuerzan por proporcionar al público información precisa y oportuna sobre el nuevo coronavirus. Pero esos esfuerzos están siendo socavados por la difusión de información médica errónea y curas falsas en una de las plataformas de mensajería más populares del mundo.

Zuckerberg reconoce que la pandemia está llevando a Facebook al límite 0:39

5

12 cambios en el sistema de inmigración de EE.UU. durante la pandemia

Mientras Estados Unidos responde a la pandemia de coronavirus, el gobierno de Donald Trump ha realizado cambios radicales en el aparato de inmigración, alterando las operaciones diarias e interrumpiendo la vida de miles. Aquí puedes ver una lista de los cambios en el sistema de inmigración en los últimos días.

————–

A la hora del café

El nuevo coronavirus puede durar en superficies hasta tres días

El coronavirus causante de la pandemia actual puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días, dijeron investigadores en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Crea una rutina familiar efectiva cuando estés confinado en casa

David G. Allan de Go Ask Your Dad da consejos para padres en esta época de cuarentena. La respuesta al caos, dice, es la rutina.

La llegada más temprana del equinoccio de primavera en un siglo

Esta es la llegada más adelantada del equinoccio de primavera en 124 años. Llegó el jueves 19 de marzo a casi todas las Américas.

La “claustrofobia por la cuarentena”

A medida que nuestras capacidades para ir a trabajar y participar en otras actividades fuera del hogar están restringidas, la incomodidad inicial puede provocar rápidamente “claustrofobia por cuarentena”. Puede que no sea una condición real, pero los sentimientos con los que está asociada sí lo son. Así la puedes combatir.

Las ciudades más caras del mundo para vivir

El panorama económico mundial podría ser muy diferente el próximo año, pero se han revelado las ciudades más caras de 2020, y el lugar número uno no pertenece a una sola ciudad, sino a tres. Conócelas.

————–

La cifra del día

Menos de US$ 2

Según la AAA, el precio promedio de un galón de gasolina ha caído por debajo de US$ 2 en casi una cuarta parte de los estados de Estados Unidos.

————–

La cita del día

“Los Juegos Olímpicos no deberían celebrarse en una situación que la gente en el mundo no pueda disfrutar”

El miembro de la junta del Comité Olímpico Japonés (JOC) Kaori Yamaguchi pidió que se pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio porque los atletas no pueden prepararse adecuadamente como resultado de la pandemia de coronavirus.

————–

Y para terminar…

Un piloto escribió en el cielo un mensaje sobre el coronavirus: ‘Quédate en casa’

Un piloto hizo algunas escrituras digitales en los cielos de Austria para recordar a las personas que no salgan durante la pandemia de coronavirus.