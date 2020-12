Las ventas de gasolina en EE.UU. se desplomaron en Acción de Gracias a un mínimo histórico de 23 años

Noticias

(CNN Business) –– Millones de estadounidenses precavidos por la pandemia de coronavirus evitaron conducir durante la semana de Acción de Gracias, mientras los casos de covid-19 se disparaban en todo el país. Eso llevó a que las ventas de gasolina durante la semana de festividades se desplomaran a un mínimo de 23 años.

Las ventas de combustible durante la semana de Acción de Gracias de 2020 cayeron un 19,3% con respecto al año anterior, según una encuesta reciente del Servicio de Información de Precios del Petróleo de IHS Markit (OPIS, por sus siglas en inglés). Incluso, disminuyeron drásticamente con respecto a la semana anterior a la festividad. IHS Markit monitorea el consumo semanal en casi 25.000 estaciones de servicio.

LEE: EE.UU. informó más de 10.000 muertes por covid-19 en cuatro días. Y el impacto del Día de Acción de Gracias solo empeorará las cosas, advierten los expertos

El informe de OPIS muestra que los estadounidenses compraron 185 millones menos de galones de gasolina durante la semana de Acción de Gracias frente a la semana anterior. El 2020 tuvo la semana de Acción de Gracias con el consumo más bajo de combustible desde 1997, según la compañía de datos.

La caída en las ventas de gasolina muestra que el covid-19 reduce drásticamente las opciones de viajes en EE.UU. durante las festividades, dijo el director ejecutivo de IHS Markit, Tom Kloza. Y añadió que es probable que lo peor aún esté por llegar.

«Vamos hacia un período de 90 días en el que la demanda de gasolina se reduce aún más por el clima invernal y el resguardo posterior a las festividades», indicó en un comunicado. «Para enero, es posible que veamos regularmente cifras de demanda que no teníamos desde el siglo pasado».

La tasa de caída en las ventas de combustible varió mucho dependiendo de la región de EE.UU., según OPIS. El mayor desplome fue en Nueva Jersey, con ventas que se redujeron casi un 30% frente a la misma semana de 2019. La disminución del 5,6% en los estados de las Montañas Rocosas fue la menor por región. Sin embargo, OPIS dijo que la tasa fue lo suficientemente considerable como para afectar drásticamente el balance de demanda y suministro, mientras se acerca el invierno.

Una persona con una máscara protectora sostiene una boquilla de una estación de combustible, mientras recarga gasolina en una estación de servicio de Chevron Corp en Colma, California, el 24 de septiembre de 2020.

Las ventas en California bajaron un 17,3% en comparación con la misma semana de 2019. Los investigadores de OPIS indicaron que esperan que la brecha crezca debido a las más recientes y estrictas medidas estatales de confinamiento.

Wyoming y Utah fueron los únicos estados donde el consumo de gasolina aumentó este año en comparación a 2019. Las ventas de combustible de Wyoming aumentaron un 0,2%. Utah, por su parte, experimentó un aumento del consumo de gasolina del 1,1%.

LEE: No, el petróleo en EE.UU. por debajo de US$ 0 no significa que la estación de servicio te pagará para llenar el tanque de gasolina

La caída del consumo de combustible durante la temporada navideña plantea un problema importante para el sector del petróleo y la gasolina. Justamente, ha estado plagado de caídas en la demanda durante la mayor parte del año. El vicepresidente de IHS Markit, Daniel Yergin, dijo que la industria probablemente no se recuperará hasta que la nación vea una ruptura con la segunda ola de la pandemia.

«Un repunte persistente en los mercados petroleros globales requiere rentabilidad en los productos de transporte. Pero eso no sucederá hasta que se recupere la demanda», agregó el presidente de OPIS, Fred Rozell, en un comunicado.