William Shakespeare, de 81 años, segunda persona que recibe la vacuna de Pfizer contra el covid-19

Noticias

(CNN) — Un hombre de 81 años llamado William Shakespeare fue la segunda persona en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech fuera de los ensayos clínicos.

Los primeros británicos reciben la vacuna contra el covid-19, un momento histórico en la pandemia

Shakespeare, conocido por sus amigos como Bill, es un paciente en la sala de fragilidad de un hospital en la ciudad inglesa de Coventry, dijo Lynda Scott, portavoz de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire.

(Photo by JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

Tenía cerca algunas pinturas hechas por sus nietos cuando recibió la inyección el martes y se fue a descansar poco después.

Lo que debes saber sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido comenzó su campaña de inmunización más grande hasta la fecha cuando se administró la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech a Margaret Keenan, una paciente de 90 años, la madrugada del martes.

1 de 14

| “Hoy comienzan las primeras vacunas en el Reino Unido contra el covid-19. Gracias a nuestro NHS, a todos los científicos que trabajaron tan duro para desarrollar esta vacuna, a todos los voluntarios y a todos los que han seguido las reglas para proteger a los demás. Lo superaremos juntos”, tuiteó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

2 de 14

| A las 6:31 am, Margaret Keenan, conocida por sus amigos y familiares como Maggie, recibió la primera dosis de la enfermera May Parsons en el Hospital Universitario de Coventry. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

3 de 14

| Maggie, que cumplirá 91 años la semana que viene, es una exasistente de joyería que se jubiló hace solo cuatro años. Tiene una hija, un hijo y cuatro nietos y espera poder volver a salir una vez que reciba la segunda dosis de la vacuna. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

4 de 14

| Margaret dijo: “Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el covid-19, es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el nuevo año, después de estar sola la mayor parte del año”. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

5 de 14

| “No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que la tome; si yo puedo tenerla a los 90, ¡usted también puede!”. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

6 de 14

| Una enfermera administra la vacuna al paciente William “Bill” Shakespeare, de 81 años. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

7 de 14

| El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo en Sky News: “Me siento muy emocionado al ver esas fotos. Ha sido un año tan difícil para tantas personas y finalmente lo hemos superado, nuestra luz al final del túnel, como mucha gente dice. Y con solo ver a Margaret allí, parece tan simple tener una inyección en el brazo, pero eso protegerá a Margaret y protegerá a las personas que la rodean”.

8 de 14

| Michael Tibbs, de 99 años, recibió la vacuna de Pfizer de Liz Rix, enfermera jefe del Hospital Reina Alejandra en Portsmouth. (Foto: Ewan Galvin – Pool / Getty Images)

9 de 14

| “Si logramos hacer eso para todos los que son vulnerables a esta enfermedad, entonces podemos seguir adelante y podemos volver a la normalidad”, dijo el ministro de Salud, Hancock.

10 de 14

| Boris Johnson recorrió un centro de vacunas recientemente inaugurado en Londres el martes temprano.

11 de 14

| El programa de vacunación por etapas atenderá a pacientes de 80 años o más que ya asisten al hospital como pacientes ambulatorios, y aquellos que están siendo dados de alta después de una estadía en el hospital, entre los primeros en recibir la dosis que salva vidas. (Foto: DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images)

12 de 14

| La enfermera jubilada Suzanne Medows administra la vacuna de Pfizer a Ranju Shukla en el Royal Victoria Infirmary en Newcastle, en el norte de Inglaterra. (Foto: OWEN HUMPHREYS/POOL/AFP via Getty Images)

13 de 14

| Sala de espera para recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech en Cardiff, Gales. (Foto: JUSTIN TALLIS/POOL/AFP via Getty Images)

14 de 14

| Folleto de información sobre la vacuna de covid-19 en el Reino Unido. (Foto: OWEN HUMPHREYS/POOL/AFP via Getty Images)

end div.modal

Mientras tanto, George Dyer se convirtió en una de las primeras personas en Londres en recibir la vacuna contra el covid-19, en Croydon Health Services.

Y la enfermera Joanna Sloan fue la primera persona en Irlanda del Norte en recibir la vacuna.