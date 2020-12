ANÁLISIS | Finalmente, ¿tendremos un acuerdo de estímulo económico por el covid-19 o no?

Noticias

(CNN) — El titular fue el mismo durante meses: «El acuerdo en el Congreso sobre el paquete de estímulo económico por el covid-19 sigue siendo difícil». Desde octubre al menos, los líderes del Congreso y la Casa Blanca se han involucrado en conversaciones intermitentes sobre la forma y el tamaño de un acuerdo diseñado para ayudar a las personas y las empresas a sobrellevar los impactos económicos devastadores del coronavirus.

Con las señales crecientes de que la economía no se está recuperando tan rápido como a cualquiera le gustaría, sin mencionar el repunte nacional en el número de casos de covid-19, la presión sobre el Congreso para que haga, bueno, algo nunca ha sido mayor.

Entonces, ¿lo harán? ¿Harán algo, quiero decir? Le hice esta pregunta, y muchas otras, al corresponsal principal de CNN en el Congreso, Manu Raju. Nuestra conversación sobre las negociaciones por el estímulo económico, realizada por correo electrónico y ligeramente editada para que se lea con más fluidez, se encuentra a continuación.

Cillizza: ¿Dónde estamos EN ESTE MOMENTO en lo que respecta al acuerdo?

Raju: En este momento, estamos en un estado de incertidumbre. Está claro que ambas partes reconocen que algo NECESITA pasar antes de que los legisladores salgan por las fiestas y concluyan el trabajo del 116º Congreso. Pero aún no está claro qué acordarán los negociadores, si los líderes de ambas partes lo aprobarán y, quizás la pregunta más importante de todas, si el presidente Donald Trump lo firmará.

El martes subrayó lo caóticas y tensas que han sido estas conversaciones. Mientras un grupo bipartidista de senadores y miembros de la Cámara de Representantes, que se refieren a sí mismos como la «coalición 908» por la propuesta de US$ 908.000 millones que están tratando de finalizar, intentaban resolver los puntos conflictivos restantes, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, tuvo una idea diferente. Sugirió eliminar los dos puntos conflictivos: las protecciones de responsabilidad civil para las empresas y otros amenazados por demandas durante la pandemia (que ha estado exigiendo) y el dinero para los estados y ciudades (que los demócratas han estado exigiendo). Después de que se hizo esa oferta, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, la rechazaron casi de inmediato.

Luego llegó la noticia de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, había hecho una oferta de US$ 916.000 millones a Pelosi que puso de nuevo sobre la mesa las protecciones de responsabilidad civil y los fondos estatales y locales. Unas horas más tarde, Pelosi y Schumer rechazaron esa oferta en parte porque ofrecía US$ 40.000 millones para subsidios por desempleo, frente a los US$ 180.000 millones que estaba discutiendo el grupo bipartidista de senadores. Calificaron esto como «inaceptable».

Entonces, ¿dónde estamos en este momento exacto? El grupo bipartidista dio a conocer un esquema más detallado de su propuesta el miércoles por la mañana. Sin embargo, NO tiene los detalles sobre la ayuda estatal y local y las protecciones de responsabilidad. Afirma que las negociaciones sobre esas disposiciones continúan en marcha. Además, el esbozo solo tiene seis páginas y no tiene un lenguaje legal detallado. Esto significa que quedan muchos, muchos más detalles por resolver.

Eso significa que hay mucho trabajo por hacer para llegar a un acuerdo, conseguir que lo acepten todas las partes y que llegue al escritorio del presidente antes de la nueva fecha límite: 18 de diciembre.

Cillizza: ¿Qué plan de estímulo económico tiene más posibilidades de aprobarse: el bipartidista de US$ 908.000 millones o el nuevo de US$ 916.000 millones de la Casa Blanca?

Raju: Será una combinación de ambos, con aportes de los líderes y de la Casa Blanca. Y ambos planes están cortos de detalles. El foco está puesto en el plan bipartidista en este momento, pero en algún momento, el liderazgo tendrá que intervenir y tendrá que ser un acuerdo negociado entre la Casa Blanca y las llamadas cuatro esquinas del Congreso: Pelosi, Schumer, McConnell y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Cillizza: ¿Cuál es la fecha límite para que quede algo hecho? ¿El fin de la semana que viene? ¿Luego? ¿Antes?

Raju: La próxima semana es la fecha de entrega en este momento.

El Congreso va a aprobar una resolución provisional de una semana para extender el plazo de financiación del gobierno hasta el 18 de diciembre. Quieren adjuntar el alivio por el covid-19 a un proyecto de ley de gasto general masivo para mantener el gobierno abierto hasta el 1 de octubre de 2021.

Pero ese proyecto de ley general también tiene sus propios problemas. Las dos partes están en desacuerdo sobre cuestiones espinosas que están tratando de resolver. Realmente, si quieren cumplir con la fecha límite del 18 de diciembre, necesitan tener las líneas generales de un acuerdo que el liderazgo del Capitolio y la Casa Blanca hayan aceptado para fines de esta semana porque llevará varios días finalizar la escritura del proyecto de ley. Y luego tendrán que pasarlo por el Congreso en unos pocos días. Pero hacerlo va a requerir la cooperación de todos los miembros del Senado, ya que cualquier senador puede retrasar la legislación. Y eso siempre es una posibilidad.

Cillizza: ¿Quién es más importante en este momento? ¿McConnell? ¿Manchin? ¿Alguien más?

Mitch McConnell no está involucrado directamente en las conversaciones, pero su aceptación es esencial para lograr un trato, dice Manu Raju.

Raju: McConnell y Pelosi son los jugadores más importantes. Incluso aunque McConnell no está involucrado directamente en las conversaciones, su aceptación es esencial para lograr un trato. Y Pelosi necesita persuadir a su grupo de legisladores para que acepten un acuerdo que es mucho más pequeño en tamaño y alcance de lo que ha estado exigiendo durante meses. Por lo general, hay un centro del universo en las negociaciones: Pelosi y Mnuchin, por ejemplo, en conversaciones recientes; en este momento, es este grupo bipartidista. Pero eso se trasladará eventualmente al liderazgo.

Cillizza: Termina esta oración: «Cuando el Congreso se vaya para las fiestas, lo que es más probable que hayan aprobado sobre el alivio del covid es ____». Y explícalo.

Raju: «Cuando el Congreso se vaya para las fiestas, lo que es más probable que hayan aprobado sobre el alivio de covid es la distribución de vacunas».

Incluso con todo lo que se necesita en este momento, desde préstamos para empresas pequeñas hasta la ampliación de los subsidios por desempleo que expiran, la distribución de vacunas es lo que es menos controvertido y más urgente. Ninguna de las partes quiere que se la culpe por no proporcionar los recursos para garantizar que el pueblo estadounidense esté vacunado contra el covid-19. El grupo bipartidista propone US$ 3.400 millones de subvenciones para estados y localidades. Y otros US$ 2.600 millones para la distribución e infraestructura de las vacunas. Veremos cuánto acuerdan finalmente incluir en el paquete de gastos.