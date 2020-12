La Corte Suprema rechaza demanda de Texas y Trump para revertir las elecciones

Noticias

(CNN) — La Corte Suprema actuó con una velocidad inusual para rechazar una oferta del fiscal general de Texas, respaldada por el presidente Donald Trump, para bloquear las boletas de millones de votantes en estados en disputa que se inclinaron a favor del presidente electo Joe Biden.

La decisión de la corte de desestimar la impugnación es el indicio más fuerte hasta el momento de que Trump no tiene ninguna posibilidad de anular los resultados electorales en la corte y que incluso los jueces que colocó en la Corte Suprema no tienen interés en permitir que continúen sus desesperadas demandas legales.

Corte Suprema rechaza importante intento de republicanos por bloquear victoria de Biden

El tribunal no proporcionó el detalle de la votación, pero no hubo desacuerdos con la orden. El juez Samuel Alito y Clarence Thomas habrían permitido que el caso se presentara al tribunal, pero enfatizaron que no otorgarían ningún otra concesión.