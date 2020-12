Estados Unidos se prepara para aplicar las primeras vacunas contra el covid-19 a medida que el país se acerca a las 300.000 muertes

Noticias

(CNN) — Once meses después del primer caso registrado de coronavirus en Estados Unidos, los trabajadores médicos se están preparando para administrar las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19. Y las entregas empezaron a llegar a los lugares de administración de la vacuna alrededor de las 8 am ET del lunes.

Miles de viles de la vacuna se recolectaron para su distribución en todo el país el domingo después de pasó su último obstáculo regulatorio.

«Esperamos que 145 sitios en todos los estados reciban la vacuna el lunes, otros 425 sitios el martes y los 66 sitios finales el miércoles, lo que completará la entrega inicial de los pedidos de vacuna de Pfizer», dijo Gustave Perna, director de operaciones de la Operación Warp Speed, este sábado.

Depende de los estados asignar su parte de las vacunas, pero los CDC han recomendado que los trabajadores de atención médica de primera línea y los residentes de centros de atención a largo plazo reciban la vacuna primero. Los funcionarios advierten que podrían pasar meses antes de que la vacuna esté disponible para muchos estadounidenses a medida que los casos del virus continúan aumentando, rompiendo récords estatales y nacionales sombríos.

Más de 30.000 estadounidenses murieron debido al covid-19 en los primeros 13 días de diciembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El número de muertos en el país desde el inicio de la pandemia era de casi 300.000 hasta el domingo por la noche, con más de 16,2 millones de casos reportados.

Y las hospitalizaciones se han mantenido por encima de 100.000 durante 12 días consecutivos, batiendo récords durante ocho días seguidos el domingo, informó Covid Tracking Project.

El presidente de UPS Healthcare, Wes Wheeler, le dijo a CNN el domingo por la noche que todos los vuelos que transportaban la vacuna habían despegado del aeropuerto de Louisville, Kentucky, y que casi todas las entregas terrestres habían partido.

La descarga comienza a las 8 am ET del lunes, lo que significa que las vacunas se entregarán poco después, alrededor de las 8:10 u 8:15 a.m., según Wheeler.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el portador es mantener la temperatura necesaria para la vacuna, dijo.

«El requisito es de -37 grados centígrados con hielo seco, asegurarse de que se mueva, asegurarse de que se mantenga la temperatura, asegurarse de que haya hielo seco después del envío una vez llegue la vacuna, eso también es importante», dijo. «[Debemos] asegurarnos de coordinar que los sitios de administración tengan antes de salir los kits y todo lo que necesitan para realizar la dosificación tan pronto como mañana por la mañana».

Wheeler le dijo a Ana Cabrera de CNN que el centro de comando de UPS está vigilando cada envío y rastreando todos los paquetes. Dijo que pueden ver cada vez que llega un paquete a uno de los sitios de UPS en todo el país.

El Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio espera que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 se entreguen entre las 9:15 y las 9:30 am del lunes por la mañana, dijo el portavoz del hospital, Alexis Shaw, en un comunicado a CNN.

Una vez que llegue la vacuna, dijo Shaw, planean comenzar a vacunar entre 20 y 30 de los «trabajadores de atención médica de primera línea de alto riesgo y prioritarios» del hospital en 1 a 1,5 horas.

Mientras tanto, un portavoz del Hospital de la Universidad de Michigan le dijo a CNN que el hospital esperaba recibir sus primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 a las 8:45 a.m..

Llega el primer lote de vacunas a Los Ángeles

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tuiteó justo antes de las 10 p.m. hora local que había recibido su primer lote de vacunas.

«Este es un hito importante para la ciencia, nuestro país y nuestra comunidad. Gracias a todos los que hicieron posible esta entrega y son parte del increíble esfuerzo de distribuir vacunas en todo el mundo», dijo LAX.

El virus todavía está arrasando en Estados Unidos y los diferentes estados varían en su enfoque para abordar la pandemia, incluso mientras se preparan para recibir la vacuna.

El domingo marcó el tercer día consecutivo en que California tuvo más de 30.000 nuevos casos positivos de coronavirus diarios, según los datos publicados por el Departamento de Salud Pública de California.

Más del 90% de los residentes de California tienen órdenes de quedarse en casa, excepto para necesidades esenciales como compras de comestibles, operaciones bancarias y citas médicas. El estado ordenó a los residentes quedarse en casa una vez que la capacidad de la UCI para la región cayera por debajo del 15%.

Los estados equilibran las precauciones con la distribución de vacunas

El domingo, el gobernador de Nevada Steve Sisolak extendió las restricciones existentes por covid-19 hasta el 15 de enero, diciendo que el estado continuaba viendo los efectos del aumento causado por el feriado de Acción de Gracias.

«Estamos en un punto crítico», dijo Sisolak, «estaremos monitoreando y evaluando nuestra situación actual día a día y semana tras semana permanecerá bajo las restricciones actuales por ahora, con el objetivo de pasar el próximo mes».

El estado espera recibir el primer envío de la vacuna el lunes, dijo Sisolak. Si bien no mencionó exactamente cuándo comenzaría la vacuanción, Sisolak dijo que existen planes para distribuir la primera asignación entre los trabajadores de atención médica de primera línea y el personal y los residentes en las instalaciones de enfermería para la «vacunación inmediata».

En Washington, el gobernador Jay Inslee también dijo el domingo que su estado recibiría los primeros envíos de vacunas el lunes, y se espera que la vacunación comience el martes.

Se distribuirán 62.000 dosis iniciales a 40 instalaciones y 29 condados, dijo Michele Roberts, subsecretaria interina del Departamento de Salud de Washington.

«Las noticias de hoy significan que veremos el fin de esta pandemia», dijo Inslee. Pero advirtió que los residentes deben seguir tomando precauciones de seguridad a pesar del inicio de las vacunaciones. «Quiero ser claro, esto no cambia la importancia de nuestras precauciones de seguridad. Usar máscaras, conservar el distanciamiento físico y la limitación de interacciones son tan importantes mañana como ayer».

Es necesario seguir usando máscaras

El director de los Institutos Nacionales de Salud advirtió el domingo que quienes reciban la vacuna deben continuar usando sus máscaras.

«Aún necesita pensar en sí mismo como potencialmente contagioso aunque esté protegido de enfermarse con un alto porcentaje de certeza», dijo el Dr. Francis Collins a Chuck Todd de NBC en «Meet the Press».

No se sabe todavía si las vacunas Pfizer y Moderna evitan que las personas se conviertan en portadores asintomáticos del virus.

Collins le dijo a Todd que era «una pregunta urgente por descubrir» y que le tomará un par de meses resolverla.

«Las máscaras seguirán siendo parte de nuestra vida. Necesitamos reconocer eso y no dar un paso atrás o comenzar a bajar la guardia», dijo Collins.

Pero suplicó a la gente que se vacunase, diciendo que sus detalles de seguridad y eficacia estaban disponibles públicamente.

«Creo que todas las personas razonables, si tuvieran la oportunidad de dejar de lado el ruido y hacer caso omiso de todas esas terribles teorías de conspiración, verían esto y dirían: ‘Quiero esto para mi familia, lo quiero para mí’», dijo sobre la vacuna. «La gente está muriendo en este momento. ¿Cómo se puede decir, esperemos y veamos si eso significa que va a ocurrir una tragedia terrible?», dijo.

