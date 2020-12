Simulacro ruso de misiles desencadena una falsa alarma en base militar de EE.UU. en Alemania

Noticias

(CNN) — Un ejercicio militar ruso provocó el sábado una advertencia inusual en una importante base militar estadounidense en Alemania de que se habían lanzado misiles balísticos, según varios funcionarios de defensa estadounidenses.

La advertencia en la Base Aérea de Ramstein resultó en varios minutos de incertidumbre y alarma hasta que se dio una señal de todo despejado, según funcionarios.

La evaluación inicial es que la advertencia de misiles puede haber sido activada cuando los satélites de inteligencia estadounidenses detectaron un lanzamiento. Los satélites militares estadounidenses altamente clasificados que rastrean el rastro infrarrojo de misiles balísticos determinaron que un submarino ruso sumergido había disparado cuatro misiles intercontinentales desde su ubicación submarina en el Mar de Okhotsk frente al oeste de Rusia el sábado.

La alarma sonó en Alemania momentos después. El lunes, un comunicado del ejército estadounidense en Europa reconoció el incidente en Ramstein y en las áreas circundantes donde el personal recibió notificaciones computarizadas. También se hizo sonar una advertencia de misiles en Ramstein a través de un sistema de altavoces.

El ejército estadounidense «recibió una alerta a través de un sistema de notificación de advertencia de un lanzamiento de misiles en el mundo real. El centro de control siguió los procedimientos adecuados y actuó de manera oportuna para proporcionar notificaciones rápidas y precisas a todo el personal requerido», según el comunicado.

«No se desplegó ningún avión o piloto de EE.UU. Se determinó que el lanzamiento del misil era parte de un ejercicio de entrenamiento regional y, en cuestión de minutos, el centro de control volvió a seguir los procedimientos adecuados y proporcionó notificaciones actualizadas. Monitoreamos de manera constante y rutinaria cualquier amenaza a nuestras fuerzas y nuestros aliados», decía el comunicado de la Fuerza Aérea de EE.UU. Europa-Ejército África.

¿Hubo lanzamiento de misiles?

La declaración no reconoce el lanzamiento del misil ruso, pero varios funcionarios de defensa han confirmado a CNN que ocurrió. Un funcionario dijo que los rusos habían emitido un «aviso a los aviadores» que cubría un período de días, advirtiendo que se mantuvieran fuera del área específica debido a la actividad militar. Ese es un procedimiento de notificación habitual.

El Comando Estratégico de EE.UU. pudo confirmar rápidamente que los misiles no representaban una amenaza, por lo que no está claro por qué se activó la advertencia, dijeron las autoridades. Un funcionario señaló que el incidente es preocupante porque siempre existe la posibilidad de un error de cálculo dadas las tensiones con Rusia. Pero esta vez no hubo indicios de amenaza, enfatizó el funcionario.

Después del incidente, el ejército estadounidense en Ramstein emitió un comunicado en su página de Facebook a la comunidad militar de la zona.

«Hoy, el puesto de mando de la base aérea de Ramstein fue notificado mediante un sistema de notificación de alerta de un lanzamiento de misiles en el mundo real en el teatro europeo. El puesto de mando siguió el procedimiento adecuado y proporcionó notificaciones oportunas y precisas al personal de la comunidad militar de Kaiserslautern. Luego se evaluó el lanzamiento de misiles como parte de un ejercicio de entrenamiento y no como una amenaza para el área de KMC. La situación es clara. Nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro Puesto de Mando por su rápida respuesta para asegurar que nuestra gente esté informada para que puedan tome las precauciones de seguridad adecuadas», dice el comunicado.

En 2018, se culpó a un error humano de una falsa alarma sobre un misil que se dirigía a Hawai.