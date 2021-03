Lenín Moreno dice que su corazón «está bien» y rechaza especulaciones sobre su salud

Noticias

(CNN Español) –– El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo este jueves que continúa trabajando «como siempre» por el país y enfatizó que su corazón «está bien», ante lo que califica de «noticias falsas y desinformación».

Este pronunciamiento en su cuenta oficial de Twitter ocurre un día después de que el propio mandatario informara en una cadena radial que tiene que realizarse exámenes médicos, pues que en su último viaje a Washington sintió una presión fuerte en el pecho que lo llevó a hacerse un chequeo médico de urgencia. Moreno atribuyó inicialmente el malestar al «trabajo intenso».

«Me asusté y mi esposa se asustó más. Llamaron a un cardiólogo y él me hizo una evaluación y me aconsejó hacerme exámenes», reveló entonces el primer mandatario.

Luego, dio más detalles sobre antecedentes similares en su salud. «Algunas veces he tenido cierta presión en el pecho y cierta molestia (…) que presumo puede ser el corazón. En algún momento me hice un electrocardiograma y salió que tenía un problema realmente en la parte inferior del corazón. Pero me dijeron que no era un problema mayor, por lo menos al corto plazo», dijo Moreno.

El presidente, de 67 años, confirmó que se someterá a chequeos y exámenes médicos en los próximos días.

CNN contactó a la Secretaría de Comunicación del gobierno, que indicó que el estado de salud del presidente «está bien». También que sus resultados «están bien».

El 23 de febrero, en el enlace radial de los martes, Lenín Moreno insistió en que entregará el poder el próximo 24 de mayo a quien el Consejo Electoral proclame ganador en la segunda vuelta electoral prevista para el 11 de abril.

«Entregaré la banda presidencial a la persona que el Consejo Nacional Electoral así determine de acuerdo al conteo de votos… Es una obligación entregar el poder a quien corresponda», señaló el mandatario.