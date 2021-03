ANÁLISIS | ¿Puede la familia real sobrevivir después de la reina? La entrevista de Harry y Meghan reaviva el debate

Noticias

Londres (CNN) — Mientras el mundo asimila los detalles explosivos revelados en la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, es casi inevitable que haya preguntas sobre la relevancia continua de la monarquía británica en el siglo XXI.

No se puede ignorar que las afirmaciones hechas en la entrevista son extremadamente serias. Meghan dice que en su tiempo como miembro de la familia, experimentó pensamientos suicidas y que un miembro principal de la realeza tuvo conversaciones racistas sobre el color de la piel de su bebé.

Harry habló de la falta de apoyo y comprensión por el precio que la vida real tuvo en la salud mental de la pareja, y agregó que los ataques que habían sufrido en los medios de comunicación podrían provenir de «dentro de la institución».

La versión de los hechos expuestos en la entrevista pinta un cuadro de una institución anticuada cuya falta de flexibilidad la dejó incapaz de acoger a las personas que enfrentan desafíos que son completamente normales para las figuras públicas en el siglo XXI. Dadas las afirmaciones en 2018 de que la unión de estas dos personas marcó un gran paso adelante en la modernización de la familia más famosa del mundo, esto es una tragedia, dicen los observadores.

«Harry y Meghan eran superestrellas que podrían haber sido una cosa muy positivo para la modernización de la familia», dice Kate Williams, una destacada historiadora real y profesora de compromiso público con la historia en la Universidad de Reading del Reino Unido. «El hecho de que quede claro en la entrevista que sentían que no tenían más remedio que irse porque la familia no los apoyó por el abuso racista y las claras preocupaciones de salud mental es muy preocupante».

Sin duda, esta narrativa será protagonista de gran parte de los comentarios posteriores a la entrevista, y debería ser una preocupación real para los familiares de Harry en el Reino Unido. Si bien existe un gran apoyo público para la reina Isabel y la monarquía que lidera actualmente, la cuestión de lo que vendrá después de ella en mundo moderno aún no se ha examinado en detalle.

«En términos generales, el apoyo a la monarquía y el apoyo a la reina se correlacionan», dijo Joe Twyman, director de la consultora de opinión pública Deltapoll. Sin embargo, señala que la reina, a diferencia de muchos otros miembros de la familia, es tranquila y rara vez da su opinión sobre algo.

Es posible que muchos monárquicos conservadores y tradicionalistas no estén tan contentos con la ascensión de Carlos al trono. El príncipe de Gales ha hablado extensamente en público sobre cuestiones medioambientales y el cambio climático, y no es seguro que los partidarios de su silenciosa madre trasladen sus afectos.

Lo que podría ser aún más preocupante para la familia, especialmente a la luz de esta entrevista, es lo que las generaciones más jóvenes piensan de la monarquía.

«Entre las personas más jóvenes, el apoyo a Meghan es aproximadamente el mismo que el apoyo a la más tradicional Kate, en comparación con los británicos mayores a los que no les gusta tanto Meghan», explicó Twyman. «Si bien no sabemos si esto es una cuestión de edad o de cohorte y estas personas podrían volverse más conservadoras a medida que envejecen, es muy posible que la generación que piensa que la realeza debería mantenerse rígida y no hablar sobre temas como el de los derechos de las mujeres y la salud mental desaparecerá. Para las personas de cierta generación, la idea de inclinarse ante tu abuela cada vez que la ves solo porque ella es la reina parece una locura».

Que surgieron preocupaciones, dijo la pareja, sobre el color de la piel de su bebé antes de que naciera podría tener consecuencias más allá de un desastre de relaciones públicas para la familia real. La monarca británica es actualmente jefa de Estado de muchos países de la Commonwealth, un golpe diplomático para el Reino Unido.

«Sabemos que algunos miembros de la Commonwealth tienen la intención de destituir al monarca [británico] como jefe de Estado una vez que Isabel se haya ido», dijo Williams. En muchas naciones de la Commonwealth, el pasado colonial de Gran Bretaña ya es una píldora difícil de tragar.

Meghan abordó esto directamente en la entrevista y describió cómo pensaba que ella y el bebé de Harry proporcionarían un «beneficio adicional» para las personas de la Commonwealth. «Cuán inclusivo es eso, que puedes ver a alguien que se parece a ti en esta familia», dijo.

CNN se ha comunicado con la familia real para hacer comentarios.

Para otros, sin embargo, el hecho de que la raza de Meghan haya sido un tema tan prominente cuando se unió a la familia real es una señal de que las afirmaciones de una monarquía modernizadora eran, en el mejor de los casos, una ilusión.

«Personalmente, creo que es algo bueno, ya que muestra que todo el ruido alrededor de la boda, siendo un gran momento para que la familia real se vuelva más inclusiva, fue completamente falso», dice Kehinde Andrews, profesora de estudios negros en City University en Birmingham. «Se expone de una manera innegable la forma en que existe el racismo en la sociedad británica y lo cerrada que es la institución de la familia real. El silencio y mantener la imagen es más importante que hacer cualquier cosa que realmente importe».

Si la familia real quiere salir de esto, tendrá que pasar por un período de reflexión y tomar en serio las afirmaciones de sus familiares. Si la institución quiere evitar parecer irrelevante en una nación diversa y moderna, entonces debe recordar las afirmaciones hechas sobre la bienvenida a Meghan en 2018.

«Lo importante ahora es que no archiven la idea de una parte afuera y una parte dentro que Harry y Meghan propusieron inicialmente. En 2021, ¿realmente estamos diciendo que más miembros menores de la realeza solo pueden ser copias de seguridad de William y Kate? Si la familia y los cortesanos no pueden ver que una familia como los Sussex es algo positivo a los ojos del público, entonces tiene un gran problema», dijo Williams.

Desde una perspectiva de relaciones públicas, esta entrevista es aplastante para «La Firma», como se suele llamar a la familia real. Si bien no hemos escuchado el otro lado de la historia, el hecho de que dos miembros de la realeza de alto perfil hayan estado dispuestos a dejar constancia de que se sentían tan inadecuadamente apoyados al punto que uno de ellos consideró suicidarse es horrible.

Los partidarios de la realeza ya han desestimado las declaraciones de la pareja como una actuación. Si bien esto podría ir bien con un grupo muy específico de personas en el país, no se puede negar lo condenatorio que es este momento para una institución cuyo futuro está lejos de ser seguro una vez que su actual líder ya no esté aquí.

