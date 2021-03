Los cheques de estímulo podrían llegar rápidamente, pero los desempleados pueden tener que esperar para recibir subsidios

Noticias

(CNN) — Se espera que el proyecto de ley de ayuda de covid de US$ 1,9 billones que el presidente Joe Biden defendió incluso antes de asumir el cargo llegue a su escritorio en los próximos días, pero los estadounidenses que no tienen empleo tendrían que esperar algún tiempo para recibir sus subsidios.

Si bien los pagos de estímulo de US$ 1.400 podrían llegar a las cuentas bancarias de las personas a los pocos días de que Biden firme el proyecto de ley, la extensión de los subsidios federales por desempleo, así como el crédito tributario por hijos mejorado y los subsidios más generosos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, pueden tomar algunas semanas —o incluso unos meses— en llegar. El momento exacto dependerá de cuándo los departamentos federales pueden redactar las pautas y cuánto tiempo les toea a ellos ya las agencias estatales implementar las nuevas disposiciones.

Cuando se trata de subsidios por desempleo, hay poco tiempo que perder. Más de 11 millones de estadounidenses comenzarán a ver expirar sus subsidios pandémico este fin de semana.

La Cámara se propone aprobar la versión del Senado del proyecto de ley tan pronto como este miércoles. Si Biden lo firma rápidamente después de eso, podría no haber casi interrupciones en los pagos de desempleo. Pero depende del estado en el que vivan.

El proyecto de ley aprobado por el Senado el fin de semana pasado continuaría con el actual impulso federal semanal de US$ 300 y dos programas clave de desempleo en la pandeamia hasta el 6 de septiembre. El programa de Desempleo de Emergencia Pandémica les proporciona asistencia a contratistas independientes y ciertas personas afectadas por la pandemia, mientras que el programa de Compensación por desempleo de emergencia pandémica aumenta la duración de los pagos para aquellos en el sistema tradicional de desempleo estatal.

Algunos estados se están moviendo rápido

Algunos estados dicen que esperan poder continuar enviando subsidios sin pausa, siempre y cuando no tengan que hacer muchos cambios en sus sistemas de desempleo.

«Si el presidente Biden firma el proyecto de ley pronto y no hay requisitos de programa adicionales en el proyecto de ley, deberíamos poder implementar las extensiones sin ninguna interrupción en los pagos», dijo Kersha Cartwright, portavoz del Departamento de Trabajo de Georgia. «Sin embargo, son muchas suposiciones».

En Oregon, el Departamento de Empleo ya está interpretando la legislación y preparándose para los cambios de programación que deberá realizar para llevar a cabo las nuevas disposiciones.

«Nuestro objetivo es minimizar las demoras o interrupciones para los habitantes de Oregón que dependen de estos subsidios críticos», dijo Melanni Rosales, directora de comunicaciones de la agencia.

El Departamento de Seguridad Económica de Arizona también ha comenzado a planificar una extensión, pero el momento en que se emitirán los subsidios dependerá de la orientación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dijo Tasya Peterson, secretaria de Prensa de la agencia.

A diferencia del paquete de ayuda que el Congreso aprobó en diciembre, esta legislación debe firmarse antes de que los trabajadores despedidos se queden sin subsidios, y hay muchos menos cambios que en el proyecto de ley anterior, dijo Andrew Stettner, investigador principal de The Century Foundation.

La mayoría de los estados deberían comenzar a enviar los subsidios por desempleo en menos de tres semanas, dijo.

Cuando el Congreso aprobó el último proyecto de ley de ayuda que amplía los programas de desempleo, algunos estados pudieron promulgar las nuevas disposiciones rápidamente, pero otros tardaron más de un mes. Las demoras dejaron a los desempleados esperando US$ 17.600 millones en subsidios en enero, según un análisis de The Century Foundation.

Algunos oregonianos desempleados, por ejemplo, no tuvieron interrupciones en los pagos después del proyecto de ayuda anterior, pero otros tuvieron que esperar hasta mediados de febrero para que sus subsidios se reiniciaran. En California, se necesitó hasta principios de marzo para implementar completamente las disposiciones del proyecto de ley de alivio de diciembre.

Los cheques de estímulo llegarán rápidamente

Se espera que los pagos de estímulo lleguen a partir de este mes, dijo el martes a los periodistas la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Para el proyecto de ley de estímulo pandémico anterior, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a enviar la segunda ronda de pagos, por hasta US$ 600, tres días después de que el entonces presidente Donald Trump firmó ese proyecto de ley a fines de diciembre. Pero es posible que la temporada de presentación de impuestos, que actualmente está en marcha, pueda ralentizar el proceso esta vez.

Los pagos no se realizan todos a la vez. Aquellos cuya información bancaria está archivada con el IRS probablemente obtendrían el dinero primero porque se depositaría directamente en sus cuentas. Otros pueden recibir cheques en papel o tarjetas de débito prepagas por correo.

Aún así, millones de personas podrían correr el riesgo de no recibir nada porque el IRS no sabe cómo comunicarse con ellos. Se estima que 8 millones de personas elegibles no recibieron el primer pago de estímulo, con un valor de hasta US$ 1.200, que se aprobó el año pasado y se entregó durante la primavera y el verano de 2021. Si bien la mayoría de las personas recibió el dinero automáticamente, las personas de muy bajos ingresos que normalmente no presentan declaraciones de impuestos pueden tener que dar un paso adicional para registrarse en línea o presentar una declaración de impuestos de 2020.

Esta vez, las personas que ganan menos de US$ 75.000 y las parejas que ganan menos de US$ 150.000 recibirían el pago completo de US$ 1.400, más US$ 1.400 adicionales por dependiente. Pero la tercera ronda de cheques eliminaría a algunos grupos más rápidamente que los pagos anteriores, eliminando por completo a las personas que ganan más de US$ 80.000 al año y las parejas casadas que ganan más de US$ 160.000, independientemente de cuántos hijos tengan.

Beneficio fiscal por hijo

Lo más temprano que las familias verían el aumento en la bonificación fiscal por hijos sería en el verano.

El paquete de ayuda exige aumentar el beneficio fiscal a US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y a US$ 3.000 por cada niño entre 6 y 17 en 2021 para las familias que califiquen. Actualmente es un beneficio fiscal de US$ 2.000 para niños entre 6 y 16 años años.

La bonificación fiscal también sería totalmente reembolsable durante el año y podría pagarse mensualmente, en lugar de como una suma global en el momento de la declaración de impuestos.

Las familias podrían recibir la mitad de su beneficio fiscal total como pago periódico a partir de julio y hasta el resto del año, de acuerdo con la legislación. Luego, podrían reclamar la mitad restante en sus declaraciones de impuestos de 2021.

Pero ese cronograma también dependería de si el IRS podría implementar los cambios tan rápidamente, lo que podría ser un trabajo pesado considerando su escaso personal y otras responsabilidades. La legislación le da a la agencia cierto margen de maniobra, diciendo que el secretario del Tesoro podría ordenar que los pagos se emitan con la mayor frecuencia posible si un cronograma mensual no es factible.

Subsidios del seguro de salud

Los estadounidenses que calificarían para los subsidios de primas federales más importantes del paquete de ayuda para las pólizas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio tendrían que esperar hasta que se programen las nuevas regulaciones en el mercado de seguros de Obamacare.

Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que no respondió nuestra consulta sobre la programación, actúe rápidamente para implementar la ley una vez que se firme, pero aún podría llevar varios días o semanas.

Las aseguradoras de salud están esperando para conocer los detalles críticos, incluyendo el momento en que los cambios «entrarán en vigor», dijo Kelley Schultz, directora ejecutiva del grupo de pólizas de productos comerciales de America’s Health Insurance Plans, una de las principales asociaciones comerciales de la industria.

«Una vez que se completen esas actualizaciones del sistema, la gente debería poder comprar planes con nuevos subsidios con bastante rapidez», dijo.

La agencia también debe proporcionar información sobre si los inscritos existentes necesitarían regresar al mercado de seguros para acceder a la asistencia más generosa.

Según la legislación, los afiliados no pagarían más del 8,5% de sus ingresos para la cobertura, en comparación con casi el 10% actual. Además, aquellos que ganen más del límite actual del 400% del nivel federal de pobreza, alrededor de US$ 51.000 para una persona y US$ 104.800 para una familia de cuatro en 2021, serían elegibles para recibir ayuda. La disposición, que es retroactiva a enero, tendría una duración de dos años.

A los afiliados con ingresos más bajos se les podrían eliminar las primas por completo durante el mismo período, y aquellos que perciben subsidios podrían inscribirse para obtener cobertura sin primas en 2021. Es posible que la última disposición tome más tiempo para establecerse ya que es nueva.

Las personas sin seguro tienen hasta el 15 de mayo para inscribirse en la cobertura de 2021 en el mercado de seguros, en la página Healthcare.gov, y tienen períodos de inscripción extendidos en la mayoría de los estados que tienen sus propios mercados. Biden ordenó la reapertura del mercado de seguros a través de un decreto a fines de enero.

Además, la legislación del Senado proporciona un subsidio de prima completo hasta fines de septiembre a los trabajadores despedidos que desean permanecer en los planes de seguro médico de su empleador a través de COBRA.

La disposición debería entrar en vigencia el 1 de abril, pero el momento en el que las personas podrían acceder a esto dependería de la guía federal, así como de sus antiguos empleadores y administradores de los planes COBRA, dijo Schultz. El subsidio está configurado para ser un crédito contra los impuestos federales sobre la nómina de los empleadores.

Cupones para alimentos

Los beneficiarios de cupones para alimentos continuarían obteniendo un aumento del 15% en los subsidios, pero el impulso duraría hasta septiembre, en lugar de expirar a fines de junio, según la legislación.

Por lo tanto, no deberían ver ninguna interrupción en los subsidios.