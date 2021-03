Grammy 2021: estos son los ganadores de las categorías principales

Noticias

(CNN) — Houston estuvo en la casa el domingo por la noche en la 63ª entrega anual de los premios Grammy.

Beyoncé superó a la cantante de bluegrass-country Alison Krauss con la mayor cantidad de victorias de una mujer, con 28.

Antes de que saliera al aire el programa, Beyoncé y su hija de nueve años Blue Ivy Carter ganaron el premio a Mejor Video Musical por «Brown Skin Girl», lo que hace a Carter una de las ganadoras del Grammy más jóvenes de la historia.

El primer premio presentado al aire fue Mejor Artista Nuevo, que fue ganado por una rapera visiblemente sorprendida y emocionada, Megan Thee Stallion.

La rapera y Beyoncé, ambas nativas de Houston, hicieron historia como la primera pareja de mujeres en ganar la mejor interpretación de rap con el remix de «Savage» de Megan Thee Stallion. Luego, la pareja ganó a la mejor canción de rap por la misma canción.

Trevor Noah de «The Daily Show» fungió como presentador y Harry Styles inició el programa interpretando su éxito «Watermelon Sugar».

A continuación se muestra una lista de nominados en varias categorías principales. La lista completa de las 83 categorías está disponible aquí.

Album del Año

«Chilombo,» Jhené Aiko

«Black Pumas (Deluxe Edition),» Black Pumas

«Everyday Life,» Coldplay

«Djesse Vol. 3,» Jacob Collier

«Women in Music Pt. III,» Haim

«Future Nostalgia,» Dua Lipa

«Hollywood’s Bleeding,» Post Malone

«Folklore,» Taylor Swift *GANADOR

Grabación del Año

«Black Parade,» Beyoncé

«Colors,» Black Pumas

«Rockstar,» DaBaby featuring Roddy Ricch

«Say So,» Doja Cat

«Everything I Wanted,» Billie Eilish *GANADOR

«Don’t Start Now,» Dua Lipa

«Circles,» Post Malone

«Savage,» Megan Thee Stallion

Canción del Año

«Black Parade,» (performed by Beyoncé)

«The Box,» (performed by Roddy Ricch)

«Cardigan,» (performed by Taylor Swift)

«Circles,» (performed by Post Malone)

«Don’t Start Now,» (performed by Dua Lipa)

«Everything I Wanted,» (performed by Billie Eilish)

«I Can’t Breathe,» (performed by H.E.R.) *GANADOR

«If the World Was Ending,» (performed by JP Saxe featuring Julia Michaels)

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion *GANADOR

Mejor Álbum Pop Vocal

«Changes,» Justin Bieber

«Chromatica,» Lady Gaga

«Future Nostalgia,» Dua Lipa *GANADOR

«Fine Line,» Harry Styles

«Folklore,» Taylor Swift

Mejor Álbum Rock

«A Hero’s Death,» Fontaines D.C.

«Kiwanuka,» Michael Kiwanuka

«Daylight,» Grace Potter

«Sound & Fury,» Sturgill Simpson

«The New Abnormal,» The Strokes *GANADOR

Mejor Álbum Música Alternativa

«Fetch the Bolt Cutters,» Fiona Apple *GANADOR

«Hyperspace,» Beck

«Punisher,» Phoebe Bridgers

«Jamie,» Brittany Howard

«The Slow Rush,» Tame Impala

Mejor Álbum R&B Progresivo

«Chilombo,» Jhené Aiko

«Ungodly Hour,» Chloe X Halle

«Free Nationals,» Free Nationals

«____ Yo Feelings,» Robert Glasper

«It Is What It Is,» Thundercat *GANADOR

Mejor Álbum Rap

«Black Habits,» D Smoke

«Alfredo,» Freddie Gibbs and the Alchemist

«A Written Testimony,» Jay Electronica

«King’s Disease,» Nas *GANADOR

«The Allegory,» Royce Da 5’9″

Mejor Álbum Country

«Lady Like,» Ingrid Andress

«Your Life Is a Record,» Brandy Clark

«Wildcard,» Miranda Lambert *GANADOR

«Nightfall,» Little Big Town

«Never Will,» Ashley McBryde

Mejor Actuación Pop Solista

«Yummy,» Justin Bieber

«Say So,» Doja Cat

«Everything i Wanted,» Billie Eilish

«Don’t Start Now,» Dua Lipa

«Watermelon Sugar,» Harry Styles *GANADOR

«Cardigan,» Taylor Swift

Mejor Álbum Latino Pop o Urbano

«YHLQMDLG,» Bad Bunny *GANADOR

«Por Primera Vez,» Camilo

«Mesa Para Dos,» Kany García

«Pausa,» Ricky Martin

«3:33,» Debi Nova