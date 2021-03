Biden está atrapado en los problemas de inmigración, mientras continúa la crisis de los niños migrantes no acompañados

Noticias

(CNN) –- El presidente Joe Biden enfrenta una creciente tensión política, incluso dentro de su propio partido, por la estrategia de su administración en la frontera entre EE.UU. y México, mientras sus funcionarios se apresuran a abordar el tema del flujo de niños que cruzan la frontera solos.La política de la frontera está en el centro de atención esta semana. Por un lado, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, visitó la frontera el lunes. A esto le siguen las votaciones de la Cámara de Representantes sobre dos proyectos de ley de inmigración que abordan a los inmigrantes que fueron traídos de manera ilegal a EE.UU. cuando eran niños y los trabajadores agrícolas indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también testificará en el Capitolio el miércoles.

La oleada de los problemas fronterizos que enfrenta Biden ocurren cuando la política de inmigración se ha vuelto más polarizada y polémica. Los republicanos, muchos de los cuales siguieron los pasos del expresidente Donald Trump, se apresuran a considerar la crisis como un fracaso en el liderazgo de Biden, un ejemplo de lo que sucede cuando los demócratas toman el control del Poder Ejecutivo y abandonan los planes para expandir el muro fronterizo de Trump.

Algunos demócratas critican manejo sobre inmigración de Biden

Algunos demócratas también critican el manejo del asunto por parte de Biden y sugieren que la detención de familias y niños en instalaciones temporales no es mejor que la forma en que Trump manejó a los niños migrantes durante su mandato.

«No vamos a enjaular a los niños o dividir familias o arrancar a los niños de los brazos de las madres» dijo el domingo el representante demócrata por Texas Vicente González a Abby Phillip de CNN, «pero necesitamos un proceso ordenado para que los migrantes que califican para el asilo lo soliciten en su país de origen o en un país vecino, o tal vez construyan un centro en el sur de México donde puedan ser procesados allí».

Más de 4.000 niños se han quedado atascados en instalaciones administradas por la Patrulla Fronteriza, que son similares a las de las cárceles, durante períodos prolongados, ya que no hay suficiente espacio en los albergues para cuidarlos adecuadamente.

Durante el fin de semana, Mayorkas recurrió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para ayudar a avanzar en el proceso. La administración de Biden también decidió poner fin a un acuerdo de la era de Trump que, según los funcionarios, desalentaba a los patrocinadores, como padres o familiares, a presentarse a recoger a sus hijos.

Niños migrantes no acompañados

El repentino aumento de niños que ingresan solos a EE.UU. está siendo impulsado por la devastación que dejaron dos grandes huracanes el año pasado, el número de víctimas de la pandemia de coronavirus y una relajación percibida de la aplicación de la ley.

Bajo la administración de Trump, las autoridades fronterizas rechazaban a los migrantes, incluidos los niños, después de implementar una orden de salud pública relacionada con la pandemia. Si bien la administración de Biden todavía se apoya en gran medida en esa política para adultos y familias, el Gobierno ha adoptado la posición de que permitirá que los niños lleguen solos a EE.UU., lo que dará como resultado más niños bajo custodia federal.

Decenas de migrantes son avistados cruzando a EE.UU. 4:26

El lunes en El Paso, Texas, McCarthy discutió la cantidad de niños que son víctimas de la trata y dijo que muchos sufren daños en el camino: «¿Quién sabe qué peligros y quién no lo logra? Todo porque la política de nuestro presidente ha cambiado y les ha dicho algo diferente. Les dijo que arriesgaran sus vidas y separó a sus familias».

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que la situación en la frontera entre EE.UU. y México es un «gran problema», y describió algunos de los pasos que está tomando la administración.

«Reconocemos que este es un gran problema. La última administración nos dejó un sistema desmantelado e inviable, y como cualquier otro problema, vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo. Entonces, nuestro enfoque aquí está en las soluciones», señaló durante la rueda de prensa del lunes.

Crítica de la izquierda

Pero la capacidad de Biden para usar herramientas que normalmente podrían implementarse para moderar una crisis está en riesgo debido a las críticas de los izquierdistas. Los progresistas en el Capitolio que durante mucho tiempo han abogado por «abolir ICE» en el pasado han expresado su frustración con las sugerencias de que la administración de Biden abriría instalaciones desbordadas para niños, aunque esas instalaciones no están relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una nueva carta revelada el lunes y reportada por primera vez por Politico, la representante Ilhan Omar, una demócrata de Minnesota, pidió a la administración de Biden que adelantara una nueva orden ejecutiva para «eliminar gradualmente los contratos entre ICE» y las cárceles locales.

México no aclara cuántos menores migrantes resguarda 2:10

A raíz de la presidencia de Trump, las líneas sobre inmigración se han vuelto aún más pronunciadas entre republicanos y demócratas. Los grupos de miembros bipartidistas que trabajaron durante años para encontrar soluciones integrales sobre inmigración se han disuelto en gran medida, y no son solo los republicanos los que se han alejado del medio.

Los liberales también se han frustrado con la lentitud de legislar en el Capitolio. A pesar de las mayorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas aún tienen que encontrar un consenso en la Cámara sobre un proyecto de ley de inmigración integral.

Proyecto de ley de inmigración

Se espera que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes considere un proyecto de ley de inmigración más amplio en abril. La Cámara votará esta semana sobre dos paquetes más pequeños. Uno que les daría a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños con sus padres una oportunidad de obtener la ciudadanía, y otro que reformaría los programas de trabajadores agrícolas del país.

Detrás de escena, los integrantes de la Cámara han estado en contacto regular con funcionarios de la administración de Biden.

La representante Zoe Lofgren, una demócrata por California que es una ficha clave del Subcomité de Inmigración del Comité Judicial, fue entrevistada la semana pasada por Mayorkas, según un asistente demócrata familiarizado con la conversación. El asistente le dijo a CNN que la administración de Biden cree que el enfoque de Trump en el muro fronterizo les hizo más difícil concentrarse en otras áreas de la crisis migratoria, y que están buscando una serie de formas de detener la afluencia de migrantes en la frontera.

Así es la vida en campamento de migrantes 3:46

Preocupaciones de los demócratas de la zona fronteriza

González y la representante Verónica Escobar de Texas expresaron su preocupación por la creciente crisis durante el fin de semana.

«No hay duda, Jake, de que lo que estamos viendo hoy es un desafío enorme y es inaceptable» dijo Escobar a Jake Tapper de CNN en «State of the Union», «pero creo que también debemos reconocer que el flujo de humanidad que llega a nuestra puerta de entrada nunca se detuvo, la administración de Donald Trump no los detuvo, y lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de cuatro años de desmantelar todos los sistemas existentes para abordar esto con humanidad y compasión».

González comentó que EE.UU. tiene un «sistema de inmigración fracturado» y pidió al gobierno de Biden que «actúe rápido».

«Creo que lo que necesitamos es tener un plan que no incentive a la gente a hacer este viaje tan peligroso por México, siendo rehenes de estos cárteles; ellos son los que se están enriqueciendo con esta situación tan complicada que está sucediendo en nuestra frontera sur, y estamos en medio de una pandemia «, agregó González, quien representa a McAllen, en la frontera entre EE.UU. y México.

González envió una carta a la administración de Biden esta semana solicitando reunirse con el presidente, Mayorkas y el secretario interino de Salud y Servicios Humanos, Norris Cochran.

«Creo que la administración está en el camino correcto», aseguró González. «Pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos que movernos rápido».

Daniella Diaz y Ashley Killough de CNN contribuyeron a este reporte