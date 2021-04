‘Godzilla vs. Kong’ podría ser el mayor éxito cinematográfico de la pandemia

Noticias

Nueva York (CNN Business) — Desde el comienzo del brote de coronavirus, Hollywood ha vigilado de cerca cualquier película que pudiera brindar información sobre el posible renacimiento o desaparición de la industria cinematográfica después de que la pandemia haya menguado.

Hollywood finalmente podría tener esa película. Está protagonizada por un lagarto radiactivo y un simio gigante que luchan durante aproximadamente una hora y 53 minutos.

«Godzilla vs. Kong» de Warner Bros. llegó a los cines de EE.UU. el miércoles. Se espera que la película, que también se transmite por HBO Max, gane más de US$ 20 millones durante el fin de semana festivo. (Warner Bros., como CNN, es propiedad de WarnerMedia).

Ese sería un resultado bastante mediocre en tiempos regulares, pero es suficiente para hacer de la película un éxito potencialmente monstruoso, con uno de los estrenos de taquilla más grandes de la pandemia.

Y con el ritmo de las vacunas aumentando, más películas importantes que regresan a los horarios de los estudios y el aumento de la asistencia en persona a las salas de cine, la película podría ser un presagio de mejores tiempos para la atribulada industria del teatro.

«‘Godzilla vs. Kong’ es importante tanto financiera como simbólicamente para una industria del cine que ha sido sacudida hasta la médula por la pandemia», dijo a CNN Business Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. «El debut de este fin de semana brinda una oportunidad en tiempo real para medir el entusiasmo del consumidor por una película que realmente garantiza una experiencia en pantalla grande, al mismo tiempo que está disponible en casa a solo un clic y una suscripción».

«Godzilla vs. Kong» vs. la pandemia

Para Warner Bros., «Godzilla vs. Kong» ya parece un éxito.

La película se estrenó la semana pasada en China, el principal mercado cinematográfico del mundo, y tuvo un poderoso debut allí ganando aproximadamente US$ 70 millones.

Ya ha ganado más de US$ 120 millones en la taquilla mundial, una gran actuación considerando que la última película de la serie «MonsterVerse» de Warner Bros. fue «Godzilla: King of the Monsters», que ganó US$ 394 millones en todo el mundo en 2019, según Comscore (SCOR).

Y eso fue antes de la pandemia.

El fuerte comienzo de la película en China puede verse como una gran noticia para los propietarios de salas de cine en EE.UU., que han luchado por encontrar audiencias para llenar los asientos durante más de un año.

Películas como «Tenet», «The Croods: A New Age» y «Tom & Jerry» fueron estrenos notables durante el último año, pero han arrojado resultados mixtos en una taquilla interrumpida por la pandemia.

«Godzilla vs. Kong» está llegando justo cuando la marea parece estar cambiando para la asistencia al cine. «Hollywood necesita más películas de palomitas de maíz en los cines si quiere cultivar un renacimiento», según Jeff Bock, analista senior de la firma de investigación de entretenimiento Exhibitor Relations.

«El regreso a la forma es un Catch-22 para la industria, ya que ninguno de los lanzamientos de gran presupuesto hasta ahora ha cumplido con las expectativas del estudio en términos de ingresos brutos generales», dijo Bock. «Para resonar en el público en general, la industria cinematográfica necesita contenido de gran éxito. Puro y simple».

Warner Bros. se encuentra en una «situación única» ya que está lanzando películas en cines y en streaming, agregó, porque ayuda «no solo a la exhibición de teatro, sino a su propio crecimiento en streaming». La compañía anunció en diciembre que todas sus películas de 2021 se estrenarían en los cines y en HBO Max simultáneamente.

«El monstruoso estreno [en China] el fin de semana pasado ciertamente ayudó a involucrar a las audiencias potenciales y ayudó a continuar generando expectación en Norteamérica, donde los cines han estado abiertos pero con dificultades», agregó Bock. «Con otro gran fin de semana de estreno, será una señal clara para los estudios de que el público no solo se sentirá seguro al regresar a los cines, sino que también apoyará las ofertas de gran tamaño este verano».

«Un faro positivo para la industria»

Éxitos taquilleros como «F9» serán muy importantes para la salud del sector cinematográfico esta mitad de año.

Y este verano en el hemisferio norte, incluso más que la mayoría de los veranos, es esencial para Hollywood.

Éxitos taquilleros como Disney y «Black Widow» de Marvel, «F9» de Universal y «The Suicide Squad» de Warner Bros. están listos para abrir este verano. Si los totales de taquilla de esas películas, y otras similares, son incluso considerables, será una señal para Hollywood de que el cine se está moviendo en la dirección correcta.

Y también demostraría que los cines y el streaming pueden coexistir ya que algunas películas de este verano, como «Black Widow» y «The Suicide Squad», estarán disponibles en ambas plataformas simultáneamente.

MIRA: «Black Widow» de Marvel debutará en Disney+ y en los cines al mismo tiempo

Todavía es demasiado pronto para decir cómo será el futuro de una industria que acaba de tener uno de sus peores años. Pero si «Godzilla vs. Kong» puede seguir su fuerte debut en China con un sólido despliegue teatral en Estados Unidos, puede demostrarle a Hollywood que aún queda algo de rugido en el cine.

«La temporada de películas de verano, por razones obvias, fue prácticamente inexistente en 2020, y aunque el verano de 2021 puede tener un comienzo tardío, hay motivos para el optimismo», dijo Dergarabedian. Sin embargo, señaló que las vacunas son clave para restaurar la confianza tanto del consumidor como del estudio.

«Esta temporada de películas de verano puede resultar ser un faro positivo para la industria que se dirige hacia la temporada de otoño / vacaciones, 2022 e incluso más allá», dijo.