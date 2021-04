La MLB traslada de Georgia sede del Juego de las Estrellas tras nuevas leyes que restringen el voto en el estado

Noticias

(CNN) –– La MLB anunció este viernes que el Juego de las Estrellas y el draft de esta temporada no se realizarán en Atlanta, como respuesta a las leyes electorales que Georgia aprobó recientemente y que imponen nuevas restricciones al voto.

La ciudad que será la nueva anfitriona del juego del 13 de julio aún está por anunciarse, de acuerdo a las Grandes Ligas.

ANÁLISIS | Estas dos fotos muestran a quién beneficia y lastima la nueva ley electoral de Georgia

«Durante la última semana, hemos tenido conversaciones reflexivas con los clubes, los jugadores antiguos y actuales, la Asociación de Jugadores y la Alianza de Jugadores, entre otros, para escuchar sus opiniones», señaló el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado. «He decidido que la mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte es cambiando la sede del Juego de las Estrellas y del draft de la MLB de este año», añadió.

Las nuevas leyes

Recientemente, Georgia aprobó nuevas leyes electorales, lo que llevó a los críticos a pedir que se boicotearan las empresas radicadas en el estado y a que las ligas deportivas consideraran trasladar los grandes eventos. Los CEO y otros líderes de alto rango de más de 100 empresas ––incluyendo Target, Snapchat y Uber–– emitieron un comunicado este viernes en el que se oponen a cualquier medida que niegue a ciudadanos elegibles el derecho a votar.

«Las Grandes Ligas del Béisbol apoyan en esencia el derecho al voto de todos los estadounidenses y se oponen a las restricciones en las urnas», sostuvo Manfred en el comunicado.

Nueva ley electoral en Georgia busca evitar el fraude 2:34

La nueva ley de Georgia planeta impedimentos adicionales para votar, al reducir el número de urnas en zonas con gran presencia estadounidenses negros. También permite la intervención del estado para controlar el curso de las elecciones en los condados demócratas. Además, reduce el tiempo disponible para el voto por correo. Y a eso se suma que crea nuevos requisitos de registro que, según activistas, se diseñaron para perjudicar a los votantes negros.

Reacciones a la decisión de la MLB sobre Georgia

«Hoy, la MLB cedió al miedo, al oportunismo político y a las mentiras liberales», publicó el gobernador de Georgia, Brian Kemp en su cuenta de Twitter. «Los ciudadanos de Georgia ––y todos los estadounidenses–– deberían entender perfectamente lo que significa la decisión exabrupta de la MLB: la cultura la cancelación y los activistas políticos persiguiendo todos los aspectos de tu vida, incluidos los deportes. Si la izquierda no está de acuerdo contigo, los hechos y la verdad no importan», completó.

Today, @MLB caved to fear, political opportunism, and liberal lies.

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) April 2, 2021

Horas antes este viernes, Kemp, republicano, tuiteó: «Los hechos son algo tercos. A pesar de la indignación de la izquierda, estamos haciendo que votar sea fácil y hacer trampa difícil en Georgia».

Stacey Abrams, activista por el derecho al voto y exlíder demócrata de la Cámara de Representantes de Georgia, acudió a Twitter para pronunciarse al respecto. En su mensaje señaló que estaba decepcionada por la decisión de la MLB de trasladar el partido. Sin embargo, añadió que se sentía orgullosa de la postura de las Grandes Ligas sobre el derecho al voto.

My full statement on @MLB All-Star Game: #gapol pic.twitter.com/mq4DauVQ8B

— Stacey Abrams (@staceyabrams) April 2, 2021

Abrams también publicó una declaración adicional en Twitter. En esa nota sostuvo que los legisladores estatales republicanos que aprobaron el proyecto de ley tomaron esa decisión conociendo los riesgos económicos para Georgia.

«Dieron prioridad a hacer el voto más difícil para las personas de color sobre el bienestar económico de todos los georgianos», escribió en el comunicado.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, escribió que las acciones de los líderes electos tienen consecuencias.

ANÁLISIS | La nueva ley de Georgia que suprime el voto es una victoria para Trump

«Desafortunadamente, el traslado del Juego de las Estrellas de la @MLB en Georgia es probablemente la primera de muchas fichas de dominó que caerán, hasta que se eliminen las barreras innecesarias para restringir el acceso a las urnas», tuiteó.

Homenaje a Aaron

El partido se iba a jugar en el Truist Park de Atlanta, una de las ciudades donde Hank Aaron ––quien murió en enero–– fue aclamado como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. La MLB dijo que el homenaje a Aaron se mantiene en el Juego de las Estrellas de este verano.

Por su parte, el presidente Joe Biden dijo este miércoles que «apoyaría firmemente» trasladar el partido y sus festividades fuera de Atlanta.

The Braves statement regarding the moving of the MLB All-Star Game: pic.twitter.com/0Iapm3eIre

— Atlanta Braves (@Braves) April 2, 2021

Los Braves de Atlanta dijeron que la franquicia está «profundamente decepcionada» por la decisión de trasladar el partido.

«Esta no fue nuestra decisión ni nuestra recomendación y nos entristece que los aficionados no podrán ver este evento en nuestra ciudad», indicó un comunicado del equipo. «La organización de los Braves seguirá insistiendo en la importancia de la igualdad de oportunidades de voto y esperábamos que nuestra ciudad pudiera utilizar este evento como plataforma para mejorar el debate», añadió la declaración.

Está programado que el Juego de las Estrellas de 2022 se realice en el Estadio Dodger de Los Ángeles. Este viernes, el gobernador de California Gavin Newsom tuiteó que la liga debería llamarlo porque «en California, realmente trabajamos para ampliar el acceso de los votantes, no para impedirlo.»

La Alianza de Jugadores, un grupo de más de 150 jugadores negros de béisbol profesional actuales y antiguos, apoyó la medida.

«Usaremos nuestra voz, nuestra plataforma y nuestras asociaciones ahora más que nunca para crear un cambio real y tangible, con el objetivo de que la comunidad negra defienda el derecho al voto de todos los estadounidenses», sostuvo el grupo en un comunicado publicado en Instagram.

Precedentes de la decisión de la MLB sobre Georgia

La MLB no es la primera gran liga deportiva que cambia de sede un Juego de las Estrellas.

En 2016, la NBA anunció que trasladaría su Juego de las Estrellas de Carolina del Norte, debido a la controvertida ley de baños transgénero del estado.

«Aunque reconocemos que la NBA no puede elegir la ley en cada ciudad, estado y país en el que tenemos actividades, no creemos que podamos realizar con éxito nuestras celebraciones del Juego de las Estrellas en Charlotte en el entorno generado por la ley HB2», sostuvo la liga en 2016. Sus palabras se referían a la ley estatal que obligaba a las personas transgénero en edificios gubernamentales a usar el baño correspondiente al sexo con el que nacieron.

El partido se disputó en febrero de 2017 en Nueva Orleans. La ley se derogó posteriormente y Charlotte fue sede del Partido de las Estrellas en 2019.

La estrella de la NBA LeBron James, que esta semana se convirtió oficialmente en copropietario de los Red Socks de Boston, manifestó su apoyo a la decisión de la MLB.

«Orgulloso de llamarme hoy parte de la familia de la @mlb. @Morethanavote #BlackLivesMatter», tuiteó James.

La iniciativa de voto de LeBron James, More Than a Vote, también tuiteó sobre la decisión de la MLB.

Refiriéndose al partido de la NBA en febrero, el grupo dijo: «Sobre #NBAAllStar en Atlanta, pedimos a los legisladores que retiraran su proyecto de ley de supresión de votantes. No lo hicieron. Ahora, la @MLB ha decidido trasladar su Juego de las Estrellas fuera de Atlanta. Todos los estados que siguen considerando proyectos de ley de supresión de votantes deberían tomar nota: las acciones tienen consecuencias».

Kevin Dotson, Kay Jones, Jill Martin y John Murgatroyd, todos de CNN, contribuyeron a este reportaje.