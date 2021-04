Matt Gaetz, representante republicano de Florida, niega relación con una joven de 17 años y acusa intento de extorsión

Noticias

(CNN) — El representante Matt Gaetz negó el martes que haya tenido una relación sexual con una joven de 17 años luego de que The New York Times informara que, según sus fuentes, el Departamento de Justicia estaba investigando una posible relación sexual con la joven y si pagó para que ella viajara con él.

El republicano de Florida dijo en un comunicado a CNN que «ninguna parte de las acusaciones en mi contra es cierta» y que las denuncias fueron impulsadas por personas que son blanco de una «investigación de extorsión en curso».

«Durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una extorsión delictiva organizada que involucró a un exfuncionario del Departamento de Justicia que buscaba US$ 25 millones mientras amenazaba con difamar mi nombre. Hemos estado cooperando con las autoridades federales en este asunto y mi padre incluso ha estado usando un cable en la dirección del FBI para atrapar a estos criminales», afirmó Gaetz.

«La filtración realizada a The New York Times esta noche tenía la intención de frustrar esa investigación. Ninguna parte de las acusaciones en mi contra es cierta, y las personas que promueven estas mentiras son blanco de la investigación de extorsión en curso. Exijo que el Departamento de Justicia publique inmediatamente las grabaciones, realizadas bajo su dirección, que implican a su excolega en crímenes contra mí basados en acusaciones falsas», agregó Gaetz.

En una entrevista en Fox News, Gaetz negó rotundamente las acusaciones y acusó a un exfiscal del Departamento de Justicia de intentar extorsionarlo a él ya su familia por las acusaciones. El congresista nombró al exfiscal. CNN no nombra al abogado, pero se ha comunicado con ellos para obtener una respuesta a las afirmaciones de Matt Gaetz.

«La persona no existe. No he tenido una relación con una joven de 17 años. Eso es totalmente falso. La acusación es, como leí en The New York Times, he viajado con una joven de 17 años en alguna relación. Eso es falso y las grabaciones lo confirmarán como falso», dijo.

El Departamento de Justicia se negó a comentar. En un comunicado a CNN, el FBI en Jacksonville dijo: «El FBI se niega a confirmar o negar la existencia o el estado de una investigación. Lo remitimos al Departamento de Justicia para obtener más comentarios sobre este informe».

La declaración se produjo después de que The New York Times informara que tres personas informadas sobre el asunto dijeron que la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. es parte de una investigación más amplia.

Las autoridades federales están investigando a Matt Gaetz como parte de una investigación más amplia sobre acusaciones de tráfico contra otro político de Florida, dijo a CNN una persona informada sobre el asunto.

Ese político es Joel Greenberg, un exfuncionario del condado de Florida central que fue arrestado el año pasado por cargos que incluyen tráfico sexual de una menor. Greenberg se declaró inocente y tiene listo programado un juicio.

La persona dijo que la investigación de Gaetz se abrió en los últimos meses del Departamento de Justicia de la era Trump y es una consecuencia de la investigación de Greenberg. Los fiscales de integridad pública en Washington y Tampa están supervisando la investigación de Gaetz, agregó la persona.

Las personas que hablaron con The New York Times dijeron que como parte de esta investigación más amplia, los investigadores están viendo si Gaetz, un aliado de alto perfil del expresidente Donald Trump, violó las leyes federales de tráfico sexual, algo que podría tener graves repercusiones legales. No se han presentado cargos contra Gaetz, informó The New York Times.

Dos de las personas dijeron al periódico que los encuentros que están mirando los investigadores supuestamente tuvieron lugar hace dos años. La investigación había sido abierta por el exsecretario de Justicia William Barr en los últimos meses de la administración de Trump, dijeron las personas a The New York Times.

Matt Gaetz le dijo al periódico en una entrevista que sus abogados habían estado en contacto con el Departamento de Justicia.

«Solo sé que tiene que ver con mujeres», le dijo Gaetz a The New York Times. «Tengo la sospecha de que alguien está tratando de recategorizar mi generosidad con mis exnovias como algo más inapropiado».

Elegido en 2016, Gaetz saltó a la fama nacional en los últimos años como uno de los defensores más vocales de Trump.