Cinco estados concentran el 43% de los nuevos casos de covid-19 de Estados Unidos en la última semana

(CNN) — Solo cinco estados acumulan el 43% de los nuevos casos reportados de covid-19 de la última semana en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En Nueva York, Michigan, Florida, Pensilvania y Nueva Jersey se registraron más de 196.400 de los 453.360 casos del país en la última semana, según los datos disponibles el miércoles por la mañana.

En estos estados vive el 22% de la población de EE.UU., según estimaciones de la Oficina del Censo de EE.UU.

Las tasas de casos han aumentado especialmente en Michigan últimamente, con una media de más de 6.600 casos diarios durante una semana, frente a los 1.350 casos diarios de hace cinco semanas. Los funcionarios electos y los expertos en salud han dicho que las variantes altamente contagiosas, como la B.1.1.7, han contribuido a intensificar los aumentos allí y en otras partes del país.

Aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos por variantes más contagiosas

La variante B.1.1.7, identificada por primera vez en el Reino Unido, es ahora la cepa de coronavirus más común en Estados Unidos, según declaró el miércoles la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

«Según nuestras estimaciones más recientes de la vigilancia de los CDC, la variante B.1.1.7 es ahora la más común que circula en Estados Unidos», dijo Walensky en la sesión informativa del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca.

Con la suma de variantes más transmisibles, es posible que pronto se produzcan repuntes como el de Michigan, a pesar de que las tasas de vacunación han aumentado a nivel nacional, dijo el epidemiólogo Dr. Michael Osterholm.

«Ojalá tuviéramos otros tres o cuatro meses antes de que empezara a producirse esta oleada de variantes B.1.1.7», dijo el martes Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

La tasa diaria de nuevos casos de coronavirus en el país aumentó durante la mayor parte de las últimas cuatro semanas. Parte de ello se debe a la propagación del B.1.1.7 y otras variantes preocupantes, dijo Walensky a principios de esta semana.

En la última semana, Estados Unidos ha registrado una media de más de 64.760 nuevos casos de coronavirus al día, un poco menos que la semana anterior, pero todavía un 21% más que hace dos semanas y un 12% más que hace cuatro, según Johns Hopkins.

El aumento de las variantes en algunos estados como Michigan debería hacer que el gobierno federal se plantee cambiar la forma de asignar las vacunas, según declaró el miércoles a CNN el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de Brown.

«En algunos estados… el número de casos está disminuyendo, California es uno de ellos. Otros estados, como Michigan, están haciendo un buen trabajo de vacunación, pero tienen un gran aumento», dijo Jha.

«Así que la estrategia federal tiene que ser la de enviar más vacunas a lugares como Michigan que están en aumento para que puedan utilizar más vacunas para frenar esa subida y salvar vidas», dijo.

Los CDC afirman que se han confirmado más de 16.200 casos de la variante B.1.1.7 en las pruebas de vigilancia en EE.UU., y que se ha encontrado B.1.1.7 en todos los estados. Esta cifra no representa el número total de casos de este tipo que circulan en Estados Unidos, sino sólo los que se han encontrado al analizar las muestras.

Directora de los CDC: La disminución del número de muertes diarias puede ser «un efecto de la vacunación»

Mientras que los casos han aumentado o se han estabilizado recientemente, el número de muertes diarias a causa del covid-19 ha disminuido.

Según los datos de Johns Hopkins, en la última semana se ha producido una media de 774 muertes diarias por covid-19, un 22% menos que la media de la semana anterior.

El descenso es aún mayor desde el primer día de marzo, cuando la media era de unas 2.000 muertes diarias.

En la sesión informativa del miércoles, Walensky atribuyó este descenso de las cifras a la vacunación.

«Estoy muy animada por esta disminución de las muertes, que creo que es un efecto de la vacunación, especialmente de la vacunación de nuestras comunidades de ancianos», dijo Walensky.

Pero, añadió, los recuentos actuales de casos son «demasiado altos para pensar que hemos ganado esta batalla».

Según los últimos datos de los CDC, el 19,4% de la población total de EE.UU. estaba totalmente vacunada en la mañana del miércoles; y el 57,4% de las personas de 65 años o más están totalmente vacunadas.

La mitad de los adultos de EE.UU. podría recibir su primera vacuna el fin de semana, según la Casa Blanca

Para el final de este fin de semana, EE.UU. estará cerca de que la mitad de los adultos se hayan vacunado por primera vez contra el virus covid-19, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Sin embargo, los avances en la vacunación no significan que en el país haya terminado la pandemia, dijo el martes un asesor de la administración Biden.

«Tenemos que recordar que hay más de 100 millones de adultos que todavía no han sido vacunados», dijo Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al covid-19, a Chris Cuomo de CNN. «Todavía no están ahí, y no se gana la guerra hasta que no caen todos».

A primera hora del miércoles, en EE.UU. había más de 109,4 millones de personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. Esto supone un 42,4% de los adultos de EE.UU. y un aumento de 0,7 puntos porcentuales en el último día, según los datos de los CDC.

El presidente Joe Biden ha fijado el objetivo de que todos los estados abran la vacunación a todos los adultos que lo deseen para el 19 de abril. Esa tarea es cada vez más fácil a medida que aumenta el suministro y la accesibilidad de las vacunas, dijo Slavitt.

Varía ritmo de vacunación y medidas contra el covid-19 en estados

Pero a Estados Unidos le queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar la inmunidad de grupo. El Dr. Anthony Fauci ha calculado que entre el 70% y el 85% de la población tiene que ser inmune. Y el ritmo de vacunación de todos los adultos dispuestos varía mucho entre los estados, según un análisis de CNN de los datos federales.

Mientras que estados como Nueva York y Dakota del Norte podrían vacunar a todos los adultos dispuestos para junio, algunos estados podrían tardar hasta finales de 2021. Y en una carrera contra la propagación de variantes preocupantes y la creciente fatiga por covid-19, los expertos dicen que es imprescindible vacunar a los ciudadanos rápidamente.

Algunos estados están retirando los mandatos de mascarilla y abriendo la capacidad para las empresas. Pero Fauci dijo el martes que renunciar a las medidas preventivas mientras la mayoría de los estadounidenses siguen sin vacunarse es un error.

«Es prematuro declarar una victoria», dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. «Tenemos que seguir y aguantar un poco más continuando con las medidas de salud pública».

EE.UU. todavía tiene herramientas para mantener el rumbo aunque el público esté cansado, dijo Slavitt. Abrir la accesibilidad a las vacunas y centrarse en algunos grupos, como hizo EE.UU. para administrar al 80% de los profesores y el personal escolar al menos una vacuna ante los llamamientos a la reapertura de las escuelas, puede ayudar al país a seguir luchando contra el covid-19, dijo Slavitt.

Deidre McPhillips, Lauren Mascarenhas, Betsy Klein, Ashley Ahn, Kaitlan Collins, Jennifer Henderson, Michael Nedelman, Cheri Mossburg, Ryan Prior y Lauren del Valle de CNN contribuyeron a este reportaje.