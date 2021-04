Día Nacional de la Empanada en EE.UU.: estos memes representa el amor por esta preparación

Noticias

(CNN) — Sí, hay un día para conmemorar la maravilla que son las empanadas. Este jueves en Estados Unidos se celebra el #NationalEmpanadaDay y es la ocasión ideal para recordar la versatilidad de su preparación y sabor.

Las hay de carne, de pollo, de queso, vegetarianas, con huevo, con masa crocante, delgada, gruesa, frita, horneada. De distintos tamaños y demasiados orígenes. En todo caso, son un símbolo de la creatividad del espíritu humano.

MIRA: Expertos en Argentina te dan sus consejos para hacer la mejor empanada

Si tal vez hay algo en común entre los memes y las empanadas es que uno solo no basta. Estos son algunos ejemplos del amor –o el humor—hacia las empanadas representado en memes.

so the empanada emoji is a dumpling huh ……. pic.twitter.com/BHJxZN4Tm4

— cam (@sajoubiter) April 8, 2021

Cuando me doy cuenta que no tendría que haber comido la última empanada pic.twitter.com/FG24lLyhf8

— mauge . (@marumaugeG) April 2, 2021

Empanada mmmm 😋🤤 pic.twitter.com/o4RFbbQWm7

— R. (@gprm_9) April 2, 2021

por 4, como toda persona de bien. 1 es el final de la empanada. pic.twitter.com/igSrGVOATl

— Lu (@lulaluleira) April 6, 2021

Tenía sed así que me comí una empanada

— Gastonchis (@Gastonchis1) April 7, 2021

Prohibido olvidar a este perro robándose una empanada. pic.twitter.com/T2Dlv4SUZN

— Sergio (@econ_climb) April 4, 2021

La empanada sin arroz / La empanada con arroz pic.twitter.com/3I8rFb4e1m

— Juan Camilo Urrego R (@JuanUrregoR) April 5, 2021

Yo dije ‘una empanada’ y llevo cuatro.

— a n a (@nestpasunerose) April 6, 2021

¿Cuál es tu empanada favorita y qué le pones para acompañarla?