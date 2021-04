Galaxy A52 5G y A72: la gama media de Samsung llega con características que extrañamos en los Galaxy S21

Noticias

(CNN Español)– Los celulares Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 y Galaxy A52 5G son la nueva generaciones de celulares de gama media de la empresa surcoreana que año tras año representan un gran fragmento de teléfonos que vende a nivel mundial.

Inclusive, aunque estos celulares son más baratos que los Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra, los teléfonos insignia de Samsung, estos celulares sí traen una ranura para tarjeta microSD y un adaptador de carga en la caja, dos de las carencias más criticadas de esos dispositivos hasta la fecha.

Galaxy A51 fue el celular Android mejor vendido a nivel mundial durante el primer trimestre del año pasado según la firma de investigación Strategy Analytics, y Samsung quiere que el Galaxy A52 y A52 5G sigan estos pasos con las actualizaciones implementadas.

1 de 11

| El Galaxy S21 Plus tiene una de las mejores características y cámaras que se pueden obtener en un celular y su diseño de vidrio y metal en color negro lo hacen verse muy imponente. (Crédito: Juan Garzon /CNN) Mira la galería →

2 de 11

| Este celular tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución QHD+ y por primera vez se puede configurar con esa resolución y una tasa de actualización de 120Hz. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

3 de 11

| En la parte trasera, el Galaxy S21 Ultra tiene cuatro cámaras en total: Una principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y dos telefotos de 10 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

4 de 11

| El módulo de las cámaras está integro al borde de metal del celular. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

5 de 11

| El módulo de las cámaras traseras sobresale de su cuerpo, más que en los otros Galaxy S21. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

6 de 11

| La parte trasera sigue siendo de vidrio, pero ahora tiene un terminado mane que lo hace sentirse más suave y no atrae tanto las huellas de los dedos. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

7 de 11

| El celular corre Android 11 con la interfaz personalizada de Samsung, One UI. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

8 de 11

| El celular se siente relativamente cómodo en la mano, pero es pesado, grueso y grande. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

9 de 11

| La cámara frontal del Galaxy S21 Ultra es de 40 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

10 de 11

| Este celular de Samsung es resistente al agua con la certificación IP68, es compatible con carga inalámbrica y puede también cargar otros dispositivos de la misma manera. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

11 de 11

| Una vista a la parte trasera del Galaxy S21 Ultra comparada con la del Galaxy S21 Plus. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

El Galaxy A52 y Galaxy A52 5G son prácticamente idénticos con una pantalla de 6,5 pulgadas, resistencia al agua con la certificación IP67, batería de 4.500 mAh y cuatro cámaras traseras.

Su diseño no es exactamente el mismo de los Galaxy S21 que tienen un módulo de cámaras trasero que se integra al borde de metal, sino que de cierta manera ese módulo es un rectángulo muy similar al de los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra.

Los Galaxy S52 y A52 5G tiene 6 u 8 GB de RAM y 128 o o 256 GB de almacenamiento, pero el A52 se puede comprar también con 4 GB de RAM.

Otra diferencia es que la pantalla del Galaxy A52 5G tiene una tasa de actualización de 120Hz, en vez de 90 Hz. Además, este celular es compatible con redes 5G, no solo hasta 4G LTE.

Por su parte, el Galaxy A72 5G es un celular con una pantalla de 6,7 pulgadas que lo hacen ser más grande que los otros dos.

Además, aunque comparte muchas de las características de los Galaxy A52 y A52 5G, este cuenta con una batería de 5.000 mAh y sus cámaras ofrecen zoom óptico 3x (no solo zoom digital) que le permitirían ofrecer más versatilidad fotográfica y posiblemente una mejor duración de batería.

Estos celulares Samsung se unen al portafolio de gama media y baja de la empresa que cuentan con el Galaxy A42 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A12 y Galaxy A02s. Estos celulares tienen como principales rivales a los celulares económicos o balanceados de Google, Xiaomi (como el Xiaomi Mi 11 Lite) y Realme, entre otros.

Este balance de precios, también amenazan a celulares como el OnePlus 9 que aunque ofrecería un mejor desempeño y otras mejoras, tienen un precio susprior a los US$ 700.

1 de 13

| El Samsung Galaxy S21 Plus estrena un diseño más atractivo, es muy parecido al Galaxy S21 pero en con un tamaño más similar al S21 Ultra. (Crédito: Juan Garzon /CNN) →

2 de 13

| En la parte trasera está el nuevo módulo de cámaras que cuenta con tres cámaras, una cámara principal de 12 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

3 de 13

| El Samsung Galaxy S21 Plus tiene una pantalla de 6,7 pulgadas que es casi el mismo tamaño de la pantalla de 6,8 del Galaxy S21 Ultra, pero gracias a esto y otra reducciones en las especificaciones el S21 Plus es más cómodo de sostener y usar con una sola mano (Crédito: Juan Garzon /CNN)

4 de 13

| Los marcos o biseles del Galaxy S21 Plus son muy pequeños. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

5 de 13

| La cámara frontal es de 10 megapíxeles. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

6 de 13

| Los botones están ubicados en el borde lateral derecho. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

7 de 13

| El módulo de las cámaras está conectado al marco de metal. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

8 de 13

| El Galaxy S21 Plus es resistente al agua con la certificación IP68, se puede cargar inalámbricamente y también puede cargar otros dispositivos de forma inalámbrica. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

9 de 13

| En Estados Unidos, el Galaxy S21 Plus tiene el procesador Snapdragon 888, pero en la mayoría de Latinoamérica trae el procesador Exynos 2100. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

10 de 13

| Uno de los cambios más importantes para muchos, más allá del diseño, es que ya no tiene una ranura para tarjeta microSD para expandir su almacenamiento. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

11 de 13

| El S21 Plus tampoco trae la tecnología MST que permitía realizar pagos móviles en terminales que no tienen NFC. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

12 de 13

| En Estados Unidos y algunos mercados, el Galaxy S21 Plus es más barato que la generación anterior. (Crédito: Juan Garzon /CNN)

13 de 13

| (Crédito: Juan Garzon /CNN)

Precio del Galaxy A52 hasta el Galaxy A02s

El precio del Galaxy A52 es 349 euros (unos US$ 415), el del Galaxy A52 5G es de 429 euros (unos US$ 510) y el de Galaxy A72 es de 449 euros (unos US$ 535).

En Estados Unidos, el precio del Galaxy A52 5G con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento es de US$499.

Samsung también tiene a la venta el Galaxy A42 5G (4GB/128GB) con un precio de US$ 399, el Galaxy A32 5G (4GB/64GB) con un precio de US$279, el Galaxy A12 con precio de US$ 179 y el Galaxy A02s con precio de US$ 109 en Estados Unidos.

En marzo, estos celulares comenzaron a llegar a algunos mercados, pero en Estados Unidos el Galaxy A52 5G, el Galaxy A32 5G y el Galaxy A12 se pudieron comprar desde el 9 de abril. El Galaxy A02s llegaría el 29 de abril a este mismo mercado.

En Estados Unidos, estos celulares Samsung incluyen dos meses de prueba de youTube Premium y seis meses de prueba de SiriusXM (canjeables en el app Samsung Members).

La disponibilidad de estos celulares varia según el mercado, incluyendo disponibilidad de modelos 4G o 5G.

Características: Galaxy A52 vs. Galaxy S52 5G vs. Galaxy A72

Galaxy S52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Pantalla

6,5 pulgadas (1.080 x 2.400 píxeles)

407 ppp, 90 Hz

6,5 pulgadas (1.080 x 2.400 píxeles)

407 ppp, 120 Hz

6,7 pulgadas (1.080 x 2.400 píxeles)

394 ppp, 120 Hz

Procesador

Octa-Core (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz)

Octa-Core (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz)

Octa-Core (2 x 2,3 GHz + 6 x 1,8 GHz)

RAM

4/6/8 GB

6/8 GB

6/8 GB

Memoria

128/256 GB (microSD hasta 1 TB)

128/256 GB (microSD hasta 1 TB)

128/256 GB (microSD hasta 1 TB)

Cámaras traseras

64 MP f/1,8: (principal)

12 MP f/2,2 (gran angular)

5 MP f/2,4 (macro)

5 MP f/2,4 (profundidad)

64 MP f/1,8: (principal)

12 MP f/2,2 (gran angular)

5 MP f/2,4 (macro)

5 MP f/2,4 (profundidad)

64 MP f/1,8: (principal)

12 MP f/2,2 (gran angular)

5 MP f/2,4 (macro)

8 MP f/2,4 (telefoto)

Cámara frontal

32 MP

32 MP

32 MP

Batería

4.500 mAh

4.500 mAh

5.000 mAh

Sistema operativo

Android 11

Android 11

Android 11

Conectividad

4G LTE

4G LTE y 5G (Sub-6)

4G LTE

Otras características

Lector de huellas en pantalla, IP67, microSD

Lector de huellas en pantalla, IP67, microSD

Lector de huellas en pantalla, IP67, microSD

Dimensiones

75,1 x 159,9 x 8,4 mm

75,1 x 159,9 x 8,4 mm

77,4 x 165 x 8,4 mm

Peso

189 gramos

189 gramos

203 gramos

Nota del editor: esa nota se publicó originalmente en marzo de 2021 y se ha actualizado con precios en Estados Unidos.