Cómo invertir en bitcoin si tienes miedo a comprar esta criptomoneda: Coinbase puede ayudar

(CNN Business) — Coinbase Global salió a la bolsa este miércoles, con lo que pasó a ser la primera plataforma de intercambio de criptomonedas que cotiza en el mercado de valores.

Además, el momento en que esto ocurre no es casualidad: el bitcoin ha duplicado su valor en este año y alcanzó un máximo histórico por encima de los US$ 62.000. Mientras, las criptomonedas ganan adeptos entre los inversores más tradicionales. Para aquellos reacios a la volatilidad y al riesgo del sector de las criptomonedas, Coinbase señaló que su salida a la bolsa permitirá a los inversores comprar criptomonedas sin tener que poseer ninguna moneda digital.

Julia Chatterley, de First Move, habló esta semana con la directora financiera de Coinbase Global, Alesia Haas, antes de que la empresa saliera a bolsa.

¿Se ven ustedes como ese puente entre las finanzas tradicionales, la inversión tradicional, y el entusiasmo y auge en el mundo de las criptomonedas?

Haas: Definitivamente, nos vemos como el puente de entrada a la criptoeconomía y de proporcionar educación a millones de usuarios con la posibilidad de que aprendan y se involucren en las criptomonedas. Esto puede ser a través de la compra, venta y ahora cada vez más de otras maneras nuevas y emocionantes como en gastos, ganancias, recepción, préstamos y usos de criptomonedas. Así que, sí, nos consideramos ese puente entre el sistema fiduciario y el de divisas digitales. También nos entusiasma esta evolución continua de atraer a las personas a la criptoeconomía.

Ya se habla en el mercado sobre la posibilidad de que su valoración alcance los US$ 100.000 millones, o incluso más. ¿Será posible?

Es interesante. Elegimos una cotización directa en parte porque esta opción refleja el espíritu de las criptomonedas. Es un sistema financiero abierto al que podemos traer todo tipo de inversores, minoristas, instituciones a las solicitudes de apertura. Y los precios se conocerán cuando todos esos inversores participen en los pedidos iniciales. Creemos que será la función más sólida para permitir que se establezcan los precios. Pero, con toda sinceridad, somos los primeros de nuestro tipo, somos la primera compañía de criptodivisas. Así que será muy importante contar con esas voces que nos ayuden a establecer la valoración de Coinbase. Todos sabremos qué significa esto próximamente. Desafortunadamente, no puedo especular sobre cuál será nuestra valoración y lo sabremos al mismo tiempo que el mercado.

Tienen márgenes muy grandes en este momento, ¿esperan que se reduzcan a medida que entren más actores al mercado?

En este momento creemos que nuestras tarifas representan al producto que vendemos. Son precios transparentes que compartimos con nuestros clientes. No hay ninguna tarifa oculta. No estamos monetizando a través de algún mecanismo secundario. Y, a largo plazo, es muy posible que empecemos a ver una disminución de las tarifas, como sucede con todas las demás clases de activos con el paso del tiempo. A medida que las cosas están más disponibles, a través de una mayor competencia, a través de una mayor comercialización, creo que es natural esa disminución, pero no creemos que sea un fenómeno a corto plazo.

Un riesgo potencial para los inversores es la perspectiva reguladora pues difiere en todo el mundo. También la seguridad. ¿Está segura su inversión en la plataforma o corre el riesgo de ser hackeada? ¿Puedes explicar tu punto de vista sobre estos temas?

Coinbase ha adoptado la regulación desde su fundación. Brian (Armstrong) y Fred (Ehrsam) son cofundadores. Hemos obtenido licencias de forma más global. Es crucial para lo que somos y buscamos ser una plataforma segura, de confianza y que cumpla con las normas, en la que nuestros clientes puedan realizar transacciones de criptomonedas en todas las jurisdicciones que atendemos. En cuanto a la seguridad, hacemos una enorme inversión en la seguridad de nuestra plataforma. Creemos que es una de nuestras fortalezas principales, y estamos orgullosos de no haber tenido hasta ahora una pérdida material de fondos de ninguno de nuestros usuarios debido a un fallo de seguridad o pérdida cibernética en nuestra plataforma.

Siempre existe el riesgo de que esto ocurra. Y la forma en que protegemos a nuestros clientes es que mantenemos un pequeño porcentaje del total de los activos en nuestra plataforma en lo que llamamos ‘cartera caliente’, en la que los fondos corren el riesgo de sufrir un ciberataque. La gran mayoría, en este momento más del 98% de los fondos, están en lo que llamamos «almacenamiento en frío». Es decir, no se encuentran en línea. No pueden acceder a ellos mediante un ciberataque. Para los fondos en la cartera caliente, tenemos seguro. Proporcionamos múltiples capas de protección a nuestros clientes.

Bien, pensemos en los próximos cinco años. ¿Dónde estará Coinbase?

Coinbase seguirá creciendo para convertirse, con suerte, en la principal cuenta financiera en la criptoeconomía para millones de usuarios. Ya sean minoristas, empresas, instituciones de las que acabamos de hablar y muchos más que quieren hacer transacciones y utilizar las herramientas en nuestra cartera de productos. Buscamos ser la forma en que la gente aprenda y se involucre en todo lo relacionado con las criptomonedas y criptoactivos en nuestra plataforma, en todo el mundo.

Y para aquellos que dice que Coinbase encarna una «acción de meme» que opera sin tener en cuenta las bases, ¿cuál es la respuesta?

Somos una inversión a largo plazo. Como compartimos en nuestra llamada de ganancias y nuestras perspectivas, este es un sector volátil. También es muy pronto. Creemos que tenemos por delante una enorme oportunidad de crecimiento a largo plazo. Y creemos que podremos aumentar los usuarios en nuestra plataforma, los activos, la cantidad de productos en nuestros ingresos a largo plazo. Sin embargo, podría ser difícil en el corto plazo. Por eso buscamos inversores que crean en el crecimiento de la criptoeconomía y busquen la oportunidad de invertir en Coinbase y emprender el viaje con nosotros.

