Se prevé que Estados Unidos encabece la lista de medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio

Noticias

(CNN) — A pesar de que las circunstancias que rodean a los Juegos Olímpicos de este año sean muy distintas, la historia podría estar a punto de repetirse en lo que respecta a los ganadores de medallas de Tokio 2020.

A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos en Japón el 23 de julio, se prevé que Estados Unidos encabece el medallero, según el análisis de la empresa de datos deportivos Gracenote.

Se prevé que el equipo estadounidense gane 114 medallas en Tokio (43 de oro, 30 de plata y 41 de bronce), por delante de China con 85 (38 de oro, 23 de plata y 24 de bronce) y de los atletas de Rusia con 56 (23 de oro, 24 de plata y 26 de bronce).

Podium prediction: USA is expected to top the Olympic medal table once again with 100 days to go until #Tokyo2020 (via @GracenoteGold)

👉 https://t.co/sfZLMvyO44 pic.twitter.com/YcbrWNiTYp

— CNN Sport (@cnnsport) April 14, 2021

Los atletas rusos no pueden competir con el nombre, la bandera y el himno nacional de su país en los principales eventos deportivos internacionales hasta diciembre de 2022, debido a la prohibición que pesa sobre ellos por delitos de dopaje, pero en Tokio podrán competir bajo las siglas ROC (Comité Olímpico Ruso).

Estados Unidos, cuyo total previsto de 114 medallas, siete menos que en los Juegos Olímpicos de Río, encabezó el medallero en 2016 y 2012, pero fue superado por China, el país anfitrión, que ganó más oros en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio: las historias que debes conocer

Se espera que Gran Bretaña, que terminó en segundo lugar en el medallero de Río 2016, caiga hasta el octavo lugar en la tabla en Tokio, por detrás de Japón, Holanda, Francia y Australia.

Según Gracenote, se espera que Japón consiga 59 medallas, lo que supondría una mejora del 40% respecto al total de Río, mientras que se prevé que Holanda supere cómodamente su mejor resultado histórico de 25 medallas con 46 en Tokio.

La incertidumbre ha rodeado los próximos Juegos Olímpicos desde que se pospusieron hasta 2021, aunque los organizadores aseguran que el evento se llevará a cabo este mismo año.

El corazón de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 late con el relevo de la antorcha

El mes pasado se anunció que se negaría la entrada a Japón a los espectadores internacionales de los Juegos y del mismo modo el relevo de la antorcha fue cerrado al público.

La semana pasada, el gobernador de Osaka decidió retirar el relevo de las vías públicas en medio de un aumento de los casos de covid-19, puesto que la región se declaró en estado de emergencia.

Hay preocupaciones sobre el destino de los Juegos Olímpicos ante la inminente cuarta ola de infecciones en Japón, sobre todo teniendo en cuenta que el país sólo ha vacunado hasta ahora a cerca de 1,1 millones de personas, lo que equivale a menos del 1% de su población.