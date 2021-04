Katy Perry y Miranda Kerr hablan sobre su relación cercana

Noticias

(CNN)– Katy Perry y Miranda Kerr son todo amor.

La cantante y la supermodelo se reunieron en Instagram Live este martes, donde se halagaron mutuamente y lo mucho que se apoyan la una a la otra en sus proyectos. Kerr estuvo casada con el prometido de Perry, Orlando Bloom, de 2010 a 2013. Kerr y Bloom tienen un hijo de 10 años, Flynn.

«En nuestra familia moderna, ella es probablemente la que más se preocupa por la salud de todos», dijo Perry sobre Kerr, que estaba promocionando la nueva crema hidratante de cúrcuma de su línea de cuidado de la piel KORA Organics.

Consejos de una experta para el cuidado de la piel bajo la mascarilla

Perry dijo que suele tener la oportunidad de probar los productos de Kerr, que le envía con Flynn.

«Una de las cosas buenas de estar cerca de Miranda es que puedo probar todos sus productos, especialmente cuando su hijo [Flynn] viene a casa con ellos en su mochila», dijo Perry. «Flynn siempre trae esta increíble perla de conocimiento sobre el cuidado de la piel o la alimentación».

Perry y Kerr discuten sobre su maternidad

Las dos también hablaron de la maternidad y los bebés.

Padres nuevos, responsabilidades nuevas. Maternidad en tiempos de coronavirus

«Los niños son mi amor número uno», dijo Kerr. «Lo mejor del mundo es ser madre».

Perry dijo que la maternidad era satisfactoria. Ella dio a luz a una hija, Daisy Dove, el año pasado.

«Es el mejor trabajo. Es el más satisfactorio», dijo Perry. «No hay ningún sentimiento como el que sentí cuando tuve a mi hija. Fue como si todo el amor que buscaba surgiera como un ¡Bam!».

Continuó: «El amor de tus hijos es constante e incondicional y no se basa en lo que tienes, en lo que no tienes, en qué carrera, en qué producto, y eso me ha hecho sentir tan plena al saber que existe este amor inquebrantable e incondicional. Estoy muy contenta de haber tomado la decisión consciente de intentarlo porque no quería perder esa oportunidad. Ha sido lo mejor».