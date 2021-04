‘The Short Game’: Las estrellas femeninas del documental de Netflix están ayudando a cambiar el golf

Noticias

(CNN) — «¿Cómo te caigo ahora?», dicen a la cámara ocho audaces niñas prodigio del golf, acompañadas de la pegadiza melodía del mismo nombre en el documental de Netflix, «The Short Game».

Es el año 2012 y los protagonistas son 1.500 niños prodigio del golf de siete y ocho años que representan a 60 países diferentes, todos ellos compitiendo por una oportunidad de convertirse en Campeón Mundial Infantil de Estados Unidos en el intimidante campo de Pinehurst.

De los ocho que conocemos de cerca, tres son niñas, de las cuales dos quedan en primer lugar. No es que se trate de ganar, sino que es una película muy divertida diseñada para atraer a los niños al golf. Sin embargo, resulta estresante observar la relación entre padres e hijos, que se muestra hasta el más mínimo detalle.

Cuando se estrenó en 2013, el Augusta National acababa de aceptar a sus dos primeras socias el año anterior: la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y la financiera y filántropa Darla Moore.

Sin embargo, con el nacimiento de dos torneos en Augusta antes del Masters en abril -el Drive, Chip and Putt inaugurado en 2014 y el Augusta National Women’s Amateur (ANWA)- el juego se está diversificando claramente.

Los golfistas júnior (de seis a 17 años) en Estados Unidos suman ya más de tres millones, con más de un millón de niñas, pasando del 25% del total en 2010 al 34% el año pasado, según la Asociación Nacional de Golf de Estados Unidos.

Pano se encuentra en la cima del podio tras ganar la sección de las Finales Regionales para niñas de 7 a 9 años de la competición de Drive, Chip y Putt.

De forma similar, Amari Avery, de California, y Alexa Pano, de Florida, de 17 y 16 años, ganaron en Pinehurst en sus respectivas categorías USK en 2012. Nueve años después, ambas entraron en el campo de la ANWA de 82 jugadoras.

«Quiero ser la primera mujer en jugar un torneo en Augusta. Las chicas son tan buenas como los chicos», dice una comedida Pano cuando la conocemos por primera vez en el documental de Netflix, la chica que es filmada practicando bajo la lluvia y luego temblando porque se está congelando.

Es la última en salir del campo de tiro.

Avery aparece haciendo flexiones y abdominales acompañada por su padre Andre y su hermana Alona. El año que viene irá a la Universidad del Sur de California con una beca de golf y es consciente de lo que implica el trabajo duro.

«Puedes ser una niña prodigio y tener todo el talento del mundo, pero eso no te llevará a ninguna parte si no te esfuerzas», dijo a CNN Sport por teléfono antes de ganar el Mack Champ Invitational inaugural en Houston en marzo, un evento creado por la estrella del PGA Tour Cameron Champ para los mejores golfistas junior de diversos orígenes.

«No he tenido que estar a la altura de ninguna expectativa. Soy yo misma independientemente de ‘The Short Game’. Me encantó estar en él, pero quiero que se hable de mí por ganar un gran torneo».

Aunque ninguna de las dos jugadoras llegó a la final del sábado en Augusta en el evento de 54 hoyos, las dos primeras rondas se realizan en el cercano Championes Retreat antes de una ronda de prácticas para todas las competidoras en Augusta el viernes, tienen el tiempo a su favor.

Pano, la competidora más joven de este año, al igual que en 2019, cuando tampocó pasó a la final, tiene una motivación extra para ganar el

torneo.

Pano saliendo del primer tee durante la Copa Solheim Junior.

Perder la oportunidad y los Mentos de la abuela

Pano, que ya ha ganado dos veces el Drive, Chip y Putt en Augusta, no consiguió pasar el corte de la ANWA como la jugadora más joven del campo en 2019 y, por tanto, perdió la oportunidad de jugar al golf de forma competitiva en el terreno ondulado.

Si bien pudo jugar en Augusta en una ronda de prácticas, el público del fin de semana encendió su espíritu competitivo al ver cómo la entonces mejor amateur, Jennifer Kupcho, jugaba sus últimos seis hoyos con cinco bajo par para coronarse como la campeona inaugural.

#RankingCNN: Las cinco mujeres más famosas del mundo del deporte

«Fue algo que nunca había visto en el golf femenino. Fue súper motivador para querer volver este año», dijo Pano a CNN Sport por teléfono desde la LPGA de Gainbridge en febrero, antes de una ronda de prácticas en la semana en que el icono del golf femenino y presidenta de la Federación Internacional de Golf, Annika Sorenstam, hizo su primera aparición como competidora en 13 años.

El impulso actual en torno al golf femenino es quizás algo que la abuela de Pano que aparece en «The Short Game» agarrando supersticiosamente un paquete de Mentos para dar suerte a la joven, veía en el horizonte antes de morir en 2013, justo después del cuarto título del Campeonato Mundial USK para su nieta.

«Ella quería ver a Alexa competir en un torneo algún día en Augusta», dijo Rick, el devoto padre de Pano, en un correo electrónico a CNN Sport.

«Alexa le dijo que ya estaba en el primer Drive, Chip y Putt. Su abuela le dijo: ‘No, algún día habrá un torneo femenino en Augusta’.

«Eso fue cinco años antes de que se anunciara el ANWA. El ANWA es, por mucho, lo más grande que ha sucedido en el golf para las mujeres».

El torneo de 2019 fue el evento de golf amateur más visto en Estados Unidos desde 2003 y el evento de golf femenino más visto desde 2016.

«Creo que vamos a tener un efecto realmente grande en el futuro. Ha sido estupendo», dijo Sorenstam tras la famosa victoria de Kupcho.

Pano en acción durante la Copa Solheim Junior.

Pano ha estado expuesta a los mayores escenarios desde muy joven, jugando el Yonex Ladies Open 2016 en Japón con 11 años, el Thornberry Creek LPGA Classic con 13 años y el Abierto Femenino de Estados Unidos con 14 años.

Se ha inspirado en figuras como Kathy Whitworth, cuyas 88 victorias en el LPGA Tour superan las 82 de Tiger Woods y Sam Snead en el ámbito masculino, pero, como tantas otras mujeres, quiere más del golf.

«No puedo quejarme porque he tenido experiencias increíbles en el juego femenino, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar o hacer más equitativas.

«Creo que todas aquí han tenido que superar su propia batalla, y lo único que quiere cualquier mujer golfista es que la atención se centre en su golf. No en cómo van vestidas».

De los atletas se habla de su fuerza, de las atletas de su edad o estado civil, dice estudio

Avery dice que ha aprendido mucho de su «mentora» Carlota Ciganda, la ganadora de la Copa Solheim europea con la que jugó cuando la española triunfó en el Cactus Tour a finales de febrero de 2020.

La semana siguiente, Avery ganó su primer torneo profesional en el mismo circuito, en el que la campeona del Open Femenino, Sophia Popov, recobró la forma antes del momento decisivo de su carrera.

«Creo que el golf femenino necesita un poco de ayuda porque no hay mucha gente que lo vea», añadió Avery.

«Pero me encantaría aportar algo a la conversación sobre el golf femenino. En el futuro, cuando termine de jugar, quiero seguir formando parte de él en el aspecto empresarial y ayudar a que siga adelante».

Avery golpea su drive en el hoyo 12 durante la ronda final del Annika Invitational.

Estrellas del pop y el golf femenil

Avery escucha música alegre, le gusta el rapero Drake, menciona a Coco Gauff y Naomi Osaka porque sigue el tenis «como una loca» y ha disfrutado preparando comida durante la pandemia.

En su familia también hay una vena supersticiosa. Si buscas buenos augurios, comparte el cumpleaños del 30 de diciembre con el cinco veces campeón del Masters, Woods, mientras que sus iniciales, ANA, le han traído éxitos en el pasado en el campo anfitrión de la ANA Inspiration, Mission Hills, en California.

Todo ello es un buen augurio para el futuro, al igual que la W de ANWA, tras un prometedor debut: llegó al desempate a cinco bandas por el puesto final en Augusta, pero se quedó fuera por poco.

«La W significa ganadora (winner, en inglés) (emoji de trofeo)», dice su orgulloso padre en un optimista mensaje de WhatsApp.

Avery prepara un putt.

Mientras tanto, Pano bromea diciendo que la música de Adele es «lo suficientemente limpia como para escucharla con mi padre», pero hay un significado más profundo detrás de escuchar a la superestrella británica.

«Siento que en todos los eventos que he ganado suena una canción de Adele: Set Fire to the Rain. Así que esa canción realmente resuena en mí».

Y su amor por Adele no es la única conexión entre el golf y la música.

Entra en escena el excantante de One Direction, Niall Horan. Horan es cofundador, junto con el inglés Mark McDonnell, de Modest! Golf para ayudar a diversificar y refrescar este deporte.

Hideki Matsuyama gana el Masters 2021 y es el primer japonés en ganar un major de golf

Inspirado por Justin Rose y sin duda aprovechando la mentalidad del campeón olímpico de 2016, McDonnell espera que con eventos como el ISPS Handa World Invitational inaugural en Irlanda del Norte en julio, donde un campo mixto jugará por el mismo dinero, puedan ayudar a cambiar la narrativa.

«Las chicas son muy apasionadas y quieren ser vistas. Si pueden ser vistas, pueden inspirar. Así que el mayor desafío es que haya más televisión, todo tiene que ver con la plataforma», dijo McDonnell a CNN Sport.

«Angel Yin tiene 22 años y ya ha competido en dos Copas Solheim, jugó el Abierto de Estados Unidos con 13 años y es una joven superestrella, pero es increíble la cantidad de gente que no ha oído hablar de ella y eso es un problema», añadió McDonnell, cuya empresa también cuenta con la golfista Olivia Cowan de Alemania y Leona Maguire de Irlanda en sus tarjetas.

«Trabajamos con una empresa de Irlanda, y entrevistaron a chicas jóvenes sobre quiénes son sus héroes. Todas ellas mencionaron a una estrella masculina del deporte.

Pano alinea un tiro en el campo de prácticas.

«Si tuviera una hija, me gustaría que tuviera referentes a los que admirar. Algunas de las personas con más éxito en el deporte y los negocios son mujeres, y merecen las mismas plataformas que los hombres. Esa es nuestra humilde opinión y ese es el mensaje que vamos a seguir impulsando».

La iniciativa de la LPGA/USGA Girls Golf ha aumentado la participación en más de un 1.800% entre 2010 y 2020 entre las mujeres de seis a 17 años, con el objetivo de superar las 100.000 para 2022, según la USGA.

Ni siquiera tienen 18 años, pero Avery y Pano ya pueden mirar atrás con un inmenso orgullo.

«Las chicas jóvenes e incluso los chicos jóvenes, pero sobre todo las chicas jóvenes, dicen que se inspiraron en la película para dedicarse al golf. Eso era lo principal que queríamos que saliera de ella», dijo Pano.

«Veo mis mensajes de Instagram y cuando los conozco en persona y me dicen eso, es la mejor sensación».