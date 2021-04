Testigo de tiroteo en Indianapolis dice que vio a un hombre disparando «un rifle automático»

Noticias

(CNN) — Dos empleados que dijeron estar en las instalaciones terrestres de FedEx cuando escucharon disparos compartieron detalles del incidente con la cadena WISH, afiliada de CNN.

Jeremiah Miller le dijo a WISH que estaba tomando un descanso entre turnos cuando escuchó dos, luego tres disparos.

Primero pensó que los sonidos provenían de un automóvil.

Miller dijo que luego escuchó entre seis y diez disparos que lo hicieron pararse y mirar hacia la puerta de entrada.

«Vi a un hombre con una metralleta de algún tipo, un rifle automático, y estaba disparando al aire libre. Inmediatamente me agaché y me asusté y la madre de mi amiga, ella entró y nos dijo que nos metiéramos en el auto”, le dijo Miller a WISH.

Miller y su compañero de trabajo Timothy Boillat dijeron que le contaron a sus colegas sobre el tiroteo.

Miller dijo que la pareja les dijo a otros empleados “que no vayan a trabajar hoy y que sepan que hubo un incidente que acaba de suceder».

«No vi exactamente que le dispararan a la persona pero, después de escuchar los disparos, vi un cuerpo en el piso detrás de un vehículo», dijo Boillat a WISH.

«Gracias a Dios por estar aquí porque pensé que iba a recibir un disparo», agregó Miller.

Al menos ocho personas murieron en un tiroteo masivo en una oficina de FedEx en Indianapolis el jueves por la noche, dijo la portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis, Genae Cook. Las autoridades estaban al tanto de varias otras víctimas heridas en los hospitales, una de las cuales se encontraba en estado crítico, dijo Cook durante una conferencia de prensa el viernes temprano.

La policía de Indianapolis cree que el atacante se quitó la vida y que «no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento», dijo Cook.

No está claro qué motivó el tiroteo, pero las investigaciones están en curso y continuarán durante la mayor parte del viernes, dijo.

