Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: tras algunos reportes de coágulos, ¿es recomendable la segunda dosis?

(CNN Español) — El doctor Elmer Huerta responde las preguntas de nuestra audiencia sobre el coronavirus, entre ellas: cuál es la mejor vacuna para una persona con historia de alergias, si la vacuna de Sinopharm cubre las nuevas variantes, si existe alguna contraindicación entre las vacunas y los medicamentos, y si es posible que se puedan presentar coágulos en el futuro luego de haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es tu diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de tu salud y la de tu familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @drhuerta.

@drhuerta leí su artículo: La relación entre la formación de coágulos y ciertas vacunas contra el covid-19, En mi municipio avisaron que aplicarán aztrazeneca, un adulto mayor de 80 años con problemas de plaquetas, se la puede poner?Se puede hacer algo para prevenir algún efecto?

Hola, Lau. Como lo vimos en el episodio del 14 de abril, parece que los problemas de coagulación relacionados a la vacuna de AstraZeneca estarían vinculados al desarrollo de anticuerpos que afectan el funcionamiento de las plaquetas. Yo te recomendaría consultar con un hematólogo, por favor.

@drhuerta Dr. sabes porqué nadie (en ningún medio informativo se habla de la vacuna SPUTNIK V ? En cuanto a efectos secundarios, efectividad ante éste y las nuevas variantes del coronavirus ? Me podrías dar más información ? Porfis ! y Gracias ! Ya tengo mi 1a dosis !

Hola, Lety. Te ruego que escuches el episodio del 3 de febrero que trata sobre la vacuna del Instituto Gamaleya, Sputnik V.

@drhuerta Hola doctor, ¿me contaría más sobre casos de tinnitus como posible secuela del contagio del virus?

Hola, Camila. Te ruego que escuches el episodio del 29 de marzo que trata sobre ese tema. Te adelanto que sí existe relación entre tinnitus y covid-19.

@drhuerta Me encanta escuchar sus podcasts.Que vacuna es mejor para una persona es alérgica: Tramadol y Látex? Feliz tarde

Gracias por escuchar los podcasts Marlene. A no ser que la persona haya tenido una severa reacción anafiláctica después de haber recibido una inyección intramuscular, de acuerdo con los CDC de Estados Unidos, las personas con alergias a alimentos o medicinas sí pueden recibir las vacunas de Pfizer y Moderna.

Comunidad linda de Twitter tengo una consulta. Mi abuelo (86) dio – para su prueba molecular el 15.03, sin embargo, las personas con las que vive dieron +. Esta programada su 1ra dosis de vacuna para los próximos días. (1)

Hola, Arixel. No es necesario que tu abuelo tenga prueba alguna para vacunarlo. De acuerdo con los CDC, él puede vacunarse en cualquier momento, 14 días después de su prueba positiva.

@drhuerta Esta mañana escuché en @cafecnn que las vacunas no salvan de enfermedad grave ni de muerte, lo cual es todo lo contrario a lo que se había venido diciendo por ejemplo en ONU noticias y autoridades de salud en Israel … ¿Al pasar el tiempo, eso es así? 😨

Hola, Pilar. Estoy casi seguro de que escuchaste que después de haberse administrado más de 77 millones de dosis de vacunas en Estados Unidos, se presentaron unos 5.800 casos de covid-19, y que 396 de ellos requirieron hospitalización y 74 fallecieron.

En realidad, te ruego que escuches los episodios del 23 y 25 de marzo, en los que describimos estudios que demuestran que es posible que una persona completamente vacunada se pueda infectar.

Lo que es nuevo, y en eso tienes razón, es que algunas personas puedan fallecer, lo cual es muy triste. Pero considerando que 5.800 casos de 77 millones de vacunados representan el 0,007%, tenemos que admitir que la vacunación protegió al 99,993% de las personas.

En Ecuador ciertas empresas están vacunando contra la influenza Pregunto:Después de cuanto tiempo se podría administrar la vacuna para el covid?@jclopezcnn @drhuerta @CNNDUSA

Hola, Azucenita, claro que sí. La vacunación de la gripe es también muy importante. Se recomienda que se tenga un intervalo de dos semanas entre vacuna y vacuna.

@drhuerta Doctor, buenos días. Acabo de escuchar su participación en RPP donde habló sobre la probabilidad de trombosis al ponerse algunas vacunas. Tengo una condición genética que me hace propensa a trombosis, debería tener alguna precaución cuando me toque vacunarme? Gracias

Hola, Galdos. Sabiendo que existen diversos trastornos genéticos que pueden causar una trombosis, esa pregunta solo la puede responder el médico tratante. Te ruego que hables con tu doctor.

@drhuerta duda: es recomendable la aplicación de la segunda dosis de la vacuna astraseneca? En la primera dosis no hubo reacciones, todo bien (en un adulto mayor).

Hola, Blanca. Es posible que sí sea recomendable que complete la segunda dosis para que quede completamente protegido. Los eventos de coágulos relacionados a la vacuna son muy raros y ocurren más en mujeres jóvenes. De todos modos, te ruego consultar con tu doctor de cabecera.

Dr. Buenos días y para personas que nos pusieron la vacuna de shinofam que porcentaje para que nos cubra la nueva variante

Hola, Doris. Un reciente estudio indicó que la vacuna de Sinopharm no es tan activa contra la variante sudafricana. Aún no se tienen estudios de su efectividad contra la variante brasileña.

@drhuerta Hola buen día. Que pasa si las dosis de la vacuna SINOVAC no están a sus temperaturas requeridas (de 2*c a 8*c). En este caso están entre 12*c y 13*c.

Hola, Abraham. Dependiendo del tiempo en que la vacuna no se encuentra a la refrigeración correcta, es posible que no conserve su capacidad protectora. Como lo vimos en el episodio del 7 de diciembre, la cadena de frío de una vacuna es fundamental para garantizar su efectividad.

@drhuerta una pregunta si mi familia nos vacunamos nos podemos reunir con toda nuestra familia que ya ha sido vacunada ?

Hola, Emanuel. Buena noticia. Claro que sí. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, las personas completamente vacunadas (consideradas como tal tras haber pasado dos semanas después de una dosis única o dos semanas después de la segunda dosis) ya pueden reunirse sin mascarillas, sin guardar distancia e incluso en lugares cerrados.

@drhuerta dr Huerta, una pregunta quienes tomamos ciertos medicamentos estamos restringidos a vacunas?

Hola Jorge. No tenemos conocimiento de que exista alguna contraindicación entre el uso de un medicamento y una vacuna contra el covid-19.

@drhuerta , cuando se puede poner una nueva vacuna como refuerzo a la inicialmente recibida?

Hola, Camilo. Si te refieres a que cuándo le tocará vacunarse nuevamente a alguien que ahora ya está completamente inmunizado, te digo que no se sabe aún. Eso dependerá de los estudios que se completen para averiguar el tiempo de permanencia de anticuerpos después de la vacunación en los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas.

Hasta ahora, Pfizer y Moderna han comunicado que los voluntarios que habían recibido sus vacunas 6 meses antes todavía tenían altas dosis de anticuerpos.

Saludos, Doctor. Yo he escuchado que la Ivermectina no se toma durante la enfermedad, sino antes, para prevenir la gravedad de los síntomas de la Covid. ¿Eso tiene algún sentido? ¿No es esa la función de la vacuna?

Hola, Lislie. Como lo escuchamos en el episodio del 24 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la ivermectina no tiene acción preventiva ni de tratamiento para el covid-19. La Organización Mundial de la Salud concluyó lo mismo poco tiempo después.

@drhuerta Mensaje1/2: Buenos días, con respecto al podcast del Coronavirus, R. Vs F. del 13/04/2021, El contagio con las nuevas cepas de las personas vacunadas y parcialmente vacunadas contra la cepas 0, se debe a que las vacunas hacen que sean mas susceptibles, o que como…

Hola, Eduardo. La razón por la que las vacunas no protejan o sean menos eficaces contra algunas variantes es porque el virus ha mutado en una zona de la espiga llamada RBD, que es el sector contra el cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes que producimos los seres humanos después de una infección natural o después de recibir la vacuna.

@drhuerta buenas tardes ,la persona que está vacunada es inmune al virus

Fonchito, una persona vacunada produce anticuerpos neutralizantes, que son capaces de bloquear una futura infección por el virus.

@drhuerta buen día, doctor. Una pregunta, es recomendable vacunar con aztraseneca a una persona que ya tiene antecedentes de trombosis? Hace 6 años que la pedicio junto a una embolia.

Hola, Lucerito. Sabiendo que existen diversas causas de trombosis, esa pregunta solo la puede responder el médico que vio al paciente durante su enfermedad. Te ruego que hables con el doctor.

@drhuerta Saludos Dr. Yo recibí la vacuna de Johnson & Johnson hace tres semanas es posible que más adelante mi cuerpo presente cougulos?

Hola, Luis. La gran mayoría de casos de coágulos se han presentado durante las primeras dos semanas después de la vacunación y es más frecuente en mujeres. De todos modos, debes estar pendiente de si desarrollas algún tipo de síntoma completamente nuevo, como dolor de cabeza, de abdomen, dificultad respiratoria, y si los tienes debes consultar con tu doctor.

@drhuerta Me pusieron la segunda dosis de la Vacuna Sinopharm el 19 de Noviembre 2020 (ensayo clínico en peru), entendiendo que los anticuerpos disminuyen en el tiempo me puedo colocar la vacuna de Pfizer para covid 19.

Hola, Eric. No hay ningún estudio al respecto. Lamento no poder ayudarte. Lo que sí puedo decirte es que la vacuna de Sinopharm brinda una alta protección de padecer covid-19 severo.

@drhuerta, mi tío abuelo, quien es octogenario, tiene anemia de 9 o 10 de hemoglobina, bajo esa situación puede vacunarse contra la covid-19 o sería contraproducente? Gracias Dr. Por su atención.

Hola, Cathy. Creo que sí puede y debe vacunarse, pero lo más importante es que su médico encuentre la razón de su anemia.

@drhuerta buenas noches Dr Huerta por favor una consulta, mi papá se operó hace 2 semanas de su próstata y perdió mucha sangre le tuvieron que poner una unidad de sangre el tiene 74 años de edad y se puede vacunar contra el covid???

Hola, Patricia. Si ya está recuperado, claro que sí puede vacunarse. La anemia no es contraindicación. Si aún está convaleciente, esperen hasta que se recupere completamente antes de vacunarlo.

@drhuerta Dr. Elmer Huerta, soy María T, buenas tardes tengo una pregunta a través de que prueba puedo certificar que fui vacunada, y después de que tiempo de la segunda dosis puedo hacerme esta prueba.Muchas gracias.

Hola, Tere. La prueba que necesitas se llama dosaje de anticuerpos neutralizantes S1 y S2. Te la puedes hacer dos semanas después de haber completado la segunda dosis. Habla con tu médico.

Buenas tardes Dr. Huertas:Deseo hacerle una pregunta:Cuantas dosis de la vacuna Pfizer se deben aplicar las personas recuperadas del Covid de 65 años y menos, se dice acá en Panamá que sólo una dosis es más que suficientes para los recuperados del Covid.

Hola, Erick. Eso no ha sido estudiado completamente, pero como escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio indicó que después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que produjeron las personas que ya habían tenido covid-19, fue 10 a 45 veces más alta que en los vacunados que no habían tenido la enfermedad.

Y si bien es cierto que las personas que no tuvieron covid-19 produjeron tres veces más cantidad de anticuerpos entre la primera y segunda dosis, las personas con historia de covid-19, no los produjeron en mayor cantidad, sugiriendo que la segunda dosis pudiera no ser necesaria para ellos.

@drhuerta hola Doctor sabe cuándo se podrán comprar en usa las vacunas para los no ciudadanos? y si me pongo en México la vacuna china de sinovac al cuanto tiempo me puedo poner la de moderna o pfizer?Espero me incluya en su próximo podcast y felicidades siempre lo escucho.

Hola, Rolando. Eso no ha sido estudiado científicamente. Lamento no poder ayudarte. Lo que sí puedo decirte es que la vacuna de Sinovac brinda una alta protección de padecer covid-19 severo.

@drhuerta ¿Es posible enfermarse de COVID-19 por medio de comida preparada por personas infectadas? ¿Es seguro ingerir alimentos preparados en restaurantes?

Hola, March. No es posible enfermarse consumiendo un alimento contaminado. El nuevo coronavirus no se transmite por la vía digestiva. Su principal forma de contagio es la vía respiratoria, por los aerosoles producidos al hablar, cantar o gritar.

Dr Huerta lo felicito por su claridad al informar! vivo en Brasil,estan vacunando con Butanvac(Butantan),no esta aprovada mundialmente, es mejor que me quede sin vacunar hasta que lleguen otras vacunas? y no colocarme esa, tengo miedo a ese experimento!!!! gracias

Hola, Valesiano. Tengo entendido que la vacuna brasileña ButanVac está en etapa experimental y recién empezará a usarse desde julio. Nadie te puede obligar a usar un producto que tú no quieres usar.

