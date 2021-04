El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza con éxito su primer vuelo en Marte

Noticias

(CNN) — El helicóptero Ingenuity ha completado con éxito su histórico vuelo en Marte y aterrizó de forma segura en la superficie, según la NASA.

El primer vuelo controlado y propulsado en otro planeta tuvo lugar a las 3:30 am, hora Miami.

A diferencia de cuando el compañero de viaje del helicóptero, el rover Perseverance, aterrizó en Marte el 18 de febrero, hubo un poco de espera para saber cómo le fue al helicóptero en su intento.

El equipo de helicópteros estaba en el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, el lunes por la mañana temprano para recibir y analizar los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity.

La cobertura en vivo comenzó en el sitio de la NASA el lunes por la mañana a las 6:15 am, hora Miami, y una sesión informativa posterior al vuelo está programada para las 2 pm, hora Miami, este lunes.

El vuelo estaba originalmente programado para el 11 de abril, pero cambió después de que se descubrió un problema de secuencia de comandos cuando el helicóptero pasó por un sistema de comprobaciones previas al vuelo con su software.

El Ingenuity realizó una prueba de alta velocidad de sus rotores el 10 de abril, pero la secuencia de comandos terminó antes debido a que expiró un temporizador de vigilancia. Este final temprano de la prueba ocurrió cuando el helicóptero estaba tratando de cambiar la computadora del modo de vuelo previo al vuelo mismo.

El equipo del helicóptero determinó una corrección de ajuste de la secuencia de comando que alterará el tiempo cuando los dos controladores de vuelo del helicóptero se inician. Esto debería facilitar la transición de la verificación previa al vuelo tanto para el hardware como para el software.

Se eligió este ajuste en lugar de modificar y reinstalar el software de control de vuelo existente, que es el plan de respaldo si el ajuste no permite un despegue exitoso.

El equipo del helicóptero recibió datos el 16 de abril que mostraban que el helicóptero completó con éxito su prueba de giro rápido después de emplear el ajuste.

El helicóptero voló de forma autónoma a través de la fina atmósfera marciana, sin la ayuda de sus equipos en la Tierra.

«Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta», dijo MiMi Aung, gerente de proyectos de Ingenuity en JPL «Hemos estado hablando sobre nuestro momento como de los hermanos Wright en otro planeta durante tanto tiempo. Y ahora, ya llegó».