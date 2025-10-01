Acuerdo binacional para disminuir tráfico de armas en la frontera

EL PASO, Texas (KVIA) -- Los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron una nueva alianza binacional destinada a frenar el tráfico de armas y municiones en la frontera.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el fin de semana pasado la iniciativa Misión Firewall, en la que ambos países acordaron "desmantelar a los narcoterroristas, poner fin a la crisis del fentanilo, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e incrementar las investigaciones y los procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas de fuego ilícitas que alimentan el narcoterrorismo".

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en X que ambos países lanzaron la misión y, por primera vez, Estados Unidos y México implementarán inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para impedir que las armas alimenten a los cárteles.

"Una cooperación histórica para proteger a ambas naciones", declaró el embajador Johnson.

La Misión Firewall marca un nuevo capítulo en la cooperación entre Estados Unidos y México. eTrace y las imágenes balísticas se expandirán a los 32 estados mexicanos, con un mejor intercambio de información, más investigaciones conjuntas y nuevas inspecciones para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur, añadió el Embajador Johnson.

Según el datos de Decomisos de Armas y Municiones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en el año fiscal 2025, la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP en El Paso registró 26 decomisos de armas que intentaron contrabandear a México y 49 intentos de contrabando a Estados Unidos. A nivel nacional fueron 378 a México y 263 a Estados Unidos.

La Oficina de Operaciones de Campo de la CBP en El Paso decomisó recientemente armas de fuego en el Puerto de Entrada de Ysleta-Zaragoza.

“Detener el flujo de dinero ilegal, armas de fuego y municiones es fundamental para desmantelar las actividades ilegales de organizaciones criminales y terroristas extranjeras que operan en nuestra región fronteriza entre Estados Unidos y México”, declaró Héctor Mancha, Director de Operaciones de Campo de la CBP en El Paso. Al impedir que estas peligrosas organizaciones accedan al flujo de dinero, armas y municiones ilícitas, nuestros oficiales de la CBP asisten a nuestros aliados en ambos lados de la frontera para hacer frente a estas amenazas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el fin de semana que han mantenido una excelente relación con Estados Unidos este año.

"Les dijimos que, siempre dicen que el tema central es lo que pasa de México a Estados Unidos, pero ahora queremos, por primera vez, que lo primero que se discuta sean las armas que llegan de Estados Unidos a México", declaró la presidenta Sheinbaum.

"Ayer llegamos a un acuerdo para que Estados Unidos fortalezca las operaciones en el país para controlar el flujo de armas de Estados Unidos a México", añadió la presidenta Sheinbaum. "Nunca se había alcanzado un acuerdo de este tipo".

"Gracias al liderazgo y la estrecha colaboración del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México inician un nuevo capítulo de cooperación en seguridad basado en intereses mutuos, reafirmando su visión compartida de una región más segura y próspera", declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

La alcaldesa de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que este es un avance histórico en la relación entre Estados Unidos y México.

"Los felicito por este acuerdo; creo que será útil para nosotros en la frontera, por supuesto, pero también para todo el país, ya que está llena de armas y, en la medida en que se trata de un gran negocio", declaró la alcaldesa Pérez Cuéllar. "De alguna manera, otras administraciones estadounidenses hicieron la vista gorda, seguramente porque deja mucho dinero, pero ahora debemos reconocer a la administración Trump por reconocer el problema y trabajar de manera coordinada".

La congresista Verónica Escobar también afirmó que esto es solo una parte de lo que debe suceder, porque, según ella… "Algunas de las armas de fuego más peligrosas, las semiautomáticas, no tienen por qué fabricarse ni venderse a estadounidenses, ni terminar en manos de los cárteles", declaró la congresista Escobar. "A menos que seas soldado en guerra o en entrenamiento, a menos que exista una razón para poseer ese tipo de arma, nadie debería tener un arma como esa; simplemente no hay razón para ello".

ABC-7 contactó a la oficina del congresista Tony Gonzales para saber sus comentarios sobre la Misión Cortafuegos.