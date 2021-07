En Miami, los esfuerzos de búsqueda pasan del rescate a la recuperación de cadáveres

CNN - Spanish

Surfside, Florida (CNN) — Junto al sitio donde colapsó un edificio de condominios en el área de Miami-Dade, socorristas, funcionarios, líderes religiosos y periodistas realizaron un momento de silencio el miércoles por la noche, en honor a quienes perdieron la vida bajo los escombros.

El homenaje se llevó a cabo después de que la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunciara que el esfuerzo de búsqueda está pasando del rescate a la recuperación. La decisión se tomó después de determinar que “la viabilidad de la vida entre los escombros” era baja, dijo el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Alan Cominsky.

La alcaldesa dijo que el número de muertos es de 54, con 86 personas “potencialmente desaparecidas”.

“Nada de lo que podamos hacer puede traer de vuelta a los que hemos perdido, pero podemos y haremos todo lo posible para identificar a todas las víctimas y ofrecer un cierre a las familias en este momento de dolor inimaginable para compartir estas noticias con las familias”, dijo Levine Cava.

La escena era mayoritariamente monocromática: hormigón gris, pared de yeso gris, varilla de refuerzo gris y polvo gris todavía en las patas de un perro de búsqueda que se mantuvo atento durante el momento de silencio.

Pero los colores se podían encontrar a la vuelta de la esquina, donde un santuario improvisado adornaba la cerca de una cancha de tenis con flores, fotos y un letrero que decía: “Búsqueda y Rescate de Miami-Dade está de luto contigo”.

Los líderes religiosos ofrecieron oraciones, y en un momento dado se desarrolló una procesión religiosa improvisada mientras hermanas con túnicas marrones encendían velas y marchaban con un sacerdote sosteniendo una estatua de Nuestra Señora de Fátima.

Gente levanta sus manos durante una oración en el sitio del memorial por las víctimas del edificio colapsado.

La transición a una operación de recuperación comenzó oficialmente a la medianoche.

“Nuestro equipo ha desarrollado un plan muy detallado para guiar la transición y asegurar que las operaciones avancen a la misma velocidad e intensidad”, dijo Levine Cava.

La forma en que se derrumbó el edificio les dio a las personas que estaban adentro la menor probabilidad de supervivencia, dijo el jefe auxiliar de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, refiriéndose a la forma como un “panqueque”.

“Los otros factores que tenemos que incluir, ya sabes, el hecho de que no recibimos la alerta (de) un K-9, un viaje de sensor, sonido y cualquier visual utilizando nuestras cámaras. La última alerta conocida que recibimos fue en las horas iniciales el día del colapso”, dijo Jadallah.

Emerge un informe de daños en el garaje

Desde el derrumbe, muchos funcionarios y residentes se han estado preguntando: ¿qué causó el derrumbe? y ¿la asociación de constructores hizo lo suficiente para evitar que sucediera?

La fiscal principal del condado de Miami-Dade dijo el miércoles que había encargado formalmente a un jurado investigador que investigara la causa del colapso.

En un comunicado, la fiscal estatal, Katherine Fernandez Rundle, dijo que también le pidió al jurado investigador que “investigue cómo podemos evitar que este desastre vuelva a ocurrir, no solo en Surfside, y no solo en los condominios, sino en todos los edificios y estructuras en las áreas costeras, intercosteras y circundantes de nuestro condado, estado y nación”.

Los jurados investigadores son grupos de residentes que por lo general tienen poder de citación y trabajan en secreto con los fiscales locales para investigar los problemas. En Florida, pueden producir un informe sobre un tema que no necesariamente se relaciona con cargos criminales.

Desde que parte del edificio se derrumbó el 24 de junio, han surgido informes de daños en el edificio, grietas en el concreto y disputas por trabajos de reparación. Aunque han provocado especulaciones sobre la causa, los funcionarios han dicho que no han identificado un solo desencadenante del colapso.

Un nuevo detalle surgió el miércoles a través de un informe policial entregado por la ciudad de Surfside a CNN, que reveló que un accidente automovilístico en el garaje del sótano en 2016 causó daños visibles en un poste de cemento.

El conductor de un sedán BMW dijo que “accidentalmente pisó el acelerador en lugar del freno” antes de chocar contra un segundo automóvil y luego contra el poste, según el informe presentado justo después del choque.

Un accidente en el garaje ha sido una de las teorías planteadas por los ingenieros que revisaron el colapso como un posible factor contribuyente, y el accidente de 2016, que no se ha informado anteriormente, probablemente sería otra pieza de evidencia considerada por los investigadores. Pero los ingenieros que hablaron con CNN advirtieron que podría ser insignificante, especialmente considerando cuándo tuvo lugar.

“Yo pensaría que si el vehículo impactara la columna fuera un factor, normalmente lo encontraría muy cerca del momento del accidente”, dijo Richard Slider, un ingeniero estructural que asesora sobre la construcción de edificios.

CNN se ha comunicado con un portavoz de la junta de apartamentos del edificio para obtener comentarios y con la ciudad para obtener más información.

Miembros de los equipos de búsqueda y rescate se reúnen para un momento de silencio y oración en el memorial para las víctimas del edificio Champlain Towers South.

Las evacuaciones generan preocupación por el aumento de personas sin hogar

A raíz de la catástrofe, se creó un Grupo de Trabajo de Seguridad para revisar las leyes que rigen la industria de desarrollo de apartamentos de Florida, según un comunicado el martes.

El equipo también “recomendará si se deben promulgar cambios legislativos o reglamentarios para minimizar la probabilidad de una tragedia similar”, dijo Bob Swain, presidente de la Sección de Derecho de Fideicomisos, Sucesiones y Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Florida, en un comunicado.

Los funcionarios de la ciudad y el condado ya han iniciado auditorías e inspecciones de edificios de condominios residenciales en las áreas circundantes, y hasta ahora, tres han generado preocupación.

Uno en el condado de Miami-Dade tuvo un problema con cuatro balcones. Otro en Miami Beach requirió la evacuación de un edificio de tres pisos.

De lejos, el mayor impacto ha tenido lugar en North Miami Beach, donde las 156 unidades de Crestview Towers South fueron evacuadas el viernes después de que funcionarios dijeron que el edificio se consideraba inseguro desde el punto de vista estructural y eléctrico.

En las horas posteriores a las evacuaciones, unas 300 personas se quedaron sin un lugar donde vivir, según Ron Book, presidente de Miami-Dade Homeless Trust.

“Es coger lo que puedas coger, lo que puedas meter en una maleta, lo que puedas poner en una bolsa de compras o llevar en tus brazos e irte”, dijo Book. “Eso es con lo que tuvieron que lidiar”.

El libro dice que las familias primero recibieron refugio inmediato en el Pabellón E. Darwin Fuchs de la Exposición y Feria del Condado de Miami-Dade y luego fueron ubicadas en hoteles. Pero a medida que se inspeccionan más y más edificios, Book teme que pueda haber un aumento en el número de personas sin hogar.

El presidente dijo: “No sé lo que depara el futuro, pero me preocupa, como siempre lo he estado, que no tendremos los recursos, los recursos de vivienda para cuidar de aquellos que debemos cuidar”.

David Shortell, Rosa Flores, John Couwels y Gregory Lemos de CNN contribuyeron a este informe.

