La Casa Blanca dice que está buscando más información sobre imágenes ‘horrorosas’ de agentes de la Patrulla Fronteriza enfrentando a migrantes haitianos

(CNN) — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que el Gobierno está buscando más información sobre los videos virales “horrorosos” que parecen mostrar a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo confrontando a refugiados haitianos en la frontera de Estados Unidos.

“He visto algunas de las imágenes. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero no tengo detalles adicionales, y ciertamente no tengo contexto adicional”, dijo Psaki en la rueda de prensa de la Casa Blanca. “No creo que nadie que vea esas imágenes pensaría que es aceptable o apropiado”.

Los videos grabados por Al Jazeera y Reuters parecen mostrar a los agentes a caballo usando tácticas agresivas cuando confrontan a los migrantes, incluyendo batiendo las riendas de los caballos cerca de los migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México cerca de Del Rio, Texas.

El video de Reuters muestra a los agentes en la orilla, haciendo girar las largas riendas mientras los migrantes cruzan la frontera en la costa estadounidense del río Grande. En un momento del video, el caballo del agente casi embiste a uno de los migrantes, que cae de espaldas hacia el agua.

En el video de Al Jazeera, se ve a un agente a caballo haciendo girar las largas riendas cerca de un grupo de migrantes. Poco antes, se escucha a otro individuo a caballo gritando a los migrantes, diciendo: “¿Usan a sus mujeres? Por eso es que su país es una mi****, porque usan a sus mujeres para esto”.

Aunque el insulto está editado en el informe de video, el reportero de Al Jazeera John Holman publicó la cita completa en su cuenta de Twitter y la atribuyó a un agente de la Patrulla Fronteriza no identificado.

Agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo tratan de impedir que migrantes haitianos entren en un campamento en las orillas del río Grande, cerca del puente internacional en Del Rio, Texas, el 19 de septiembre de 2021. (Crédito: Paul Ratje/AFP vía Getty Images)

Luego, mientras los agentes intentan acorralar a los migrantes, uno de ellos parece hacer girar las riendas del caballo cerca de uno de los migrantes.

La escena se desarrolló cerca de un campamento improvisado abarrotado en Del Rio, donde miles de migrantes, incluidas familias, mujeres embarazadas y bebés, se han reunido bajo el Puente Internacional de Del Rio. Duermen en la tierra, rodeados de crecientes montones de basura, expuestos a los elementos y sin mucha comida ni agua, con la esperanza de ser procesados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que está sobrepasada.

“No puedo imaginar cuál es el escenario donde sería apropiado, ciertamente no estoy sugiriendo eso, pero acabamos de ver las imágenes esta mañana”, dijo. Cuando se le preguntó si los agentes que se ven en las imágenes deberían ser despedidos por sus acciones al tratar con migrantes, Psaki dijo: “Por supuesto que nunca deberían poder volver a hacerlo”.

“No sé cuáles serían las circunstancias. Es obvio que las imágenes son horribles. No tengo más información al respecto, así que déjenme conseguirla y veremos si hay más que transmitir”, dijo.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa cerca de la frontera el lunes, defendió el uso de patrulleros a caballo, pero dijo que el departamento investigaría la situación.

En una serie de tuits el lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que “no tolera el abuso de los migrantes bajo nuestra custodia” y que la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. está investigando el incidente.

El departamento dijo que Mayorkas “ordenó que el personal de la Oficina de Responsabilidad Profesional esté en el sitio a tiempo completo para garantizar que las responsabilidades del personal del DHS se ejecuten de acuerdo con las políticas y la capacitación aplicables y los valores del Departamento”.

“Las imágenes son extremadamente preocupantes y los hechos que se conozcan de la investigación completa, que se llevará a cabo rápidamente, definirán las acciones disciplinarias apropiadas que se tomarán”.

Más temprano el lunes, Mayorkas había dicho, según el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, que se usan riendas para asegurar el control del caballo.

“Pero vamos a investigar los hechos para asegurarnos de que la situación sea como la entendemos, y si es diferente, responderemos en consecuencia”, dijo.

En declaraciones junto a Mayorkas, Ortiz dijo que las unidades de patrulla a caballo juegan un papel integral en la respuesta de seguridad en Del Río. “Como saben, tenemos cerca de la mitad de esta área bloqueada, y estamos trabajando para tratar de bloquear completamente el otro lado del puente”, dijo.

Ortiz dijo que había pedido que la unidad de patrulla a caballo hiciera una evaluación el domingo para averiguar si alguna persona estaba en peligro y para proporcionar información e inteligencia sobre las actividades de la organización de tráfico en el río y sus alrededores.

“Como se vio en el video y algunas de las fotos, los migrantes iban y venían. No sabemos quiénes son los traficantes o quiénes son los migrantes, por eso es importante que esos agentes de la Patrulla Fronteriza mantengan un nivel de seguridad tanto para ellos mismos como para la población migrante”, dijo.

Ortiz, quien dijo que ha montado a caballo durante varios años, también señaló la dificultad de operar en un entorno ribereño a caballo.

Mantener el control de los caballos “para que no nos pongamos en una posición en la que lesionemos a un migrante mientras intenta hacer esa traicionera travesía a través del río es probablemente más importante que cualquier otra cosa”, dijo. “Y estoy bastante seguro y confiado de que eso es exactamente lo que estaba sucediendo, pero ciertamente investigaremos el asunto, para asegurarnos de que no tengamos ninguna actividad que pueda interpretarse como una respuesta a un esfuerzo de aplicación de la ley que sea inaceptable”.

Cuando se le preguntó si ondear las largas riendas en torno a los migrantes era una forma humana de tratarlos, Mayorkas respondió diciendo: “Está asumiendo hechos que aún no se han determinado”.

Se cree que muchos de los haitianos que se encuentran actualmente en la frontera han estado viviendo en Suramérica después del terremoto de 2010 en Haití, pero el número de víctimas de la pandemia de coronavirus en la región impulsó la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Haití también sigue recuperándose de un terremoto en agosto que provocó más de 2.000 muertos y miles de heridos más, así como el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio. Por esas razones, más de 50 legisladores demócratas instaron a la administración Biden en una carta a principios de este mes a detener las deportaciones al país.

