¿Cuál es el costo de la electricidad en un mundo afectado por el cambio climático?

Germán Padinger

(CNN Español) — Europa se prepara para el duro invierno que se avecina debido a los grandes saltos en los costos de la energía.

En EE.UU., la sequía en el lago Powell, sobre el río Colorado, amenaza con dejar a millones de personas sin electricidad por sus efectos en la represa Glenn Canyon.

Europa está pagando precios récord por la energía: se avecina una crisis invernal

En agosto, la tormenta tropical Henri dejó a cientos de miles de personas sin electricidad en el este de Estados Unidos, en medio de en una temporada de huracanes hiperactiva.

Y en febrero una ola invernal inesperada en Texas, Estados Unidos, llevó al colapso del sistema eléctrico ante la demanda inusual de calefacción: millones se quedaron electricidad.

En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, ¿cuáles son los países con las tarifas más altas de electricidad, un insumo tan esencial para la vida moderna y tan relacionado -por su producción- con el aumento de las temperaturas? ¿Y cuáles tienen las tarifas más bajas?

Los europeos, al tope

Los países europeos están en lo más alto de la lista en tarifas para el uso doméstico, medidas en US$ por kWh (kilovatio hora), y al parecer la situación empeorará debido a una primavera inusualmente fría.

Según datos de 2020 publicados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Alemania posee el kWh más caro de Europa, a un costo de US$ 0,35.

Una tarifa así sólo es superada en el mundo por la de pequeños países insulares como las Islas Salomón, Vanuatu y Micronesia, afectados por las grandes distancias y el limitado acceso de la poblacción a la red eléctrica.

El precio de la electricidad ha estado subiendo en Alemania especialmente desde que se tomara la decisión, tras el desastre de Fukushima en 2011, de dar de baja sus plantas de energía nuclear.

Dinamarca, Bélgica, Irlanda e Italia registran también altos costos para su electricidad, pero no solo hay Europeos en la lista de las tarifas más onerosas.

Uruguay y Nicaragua, en latinoamérica, registran los precios más elevados para la región, de US$ 0,23 US$ 0,33 respectivamente, de acuerdo a datos de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de 2019 del Banco Mundial.

Petroleros, entre los países con las tarifas más bajas

En el otro extremo de la tabla global de tarifas eléctricas se encuentran los grandes países petroleros, especialmente los de Medio Oriente como Omán (US$ 0,06/kWh), Iraq (US$ 0,085/kWh) y Kuwait (US$ 0,007/kWh), de acuerdo al Banco Mundial, además de otros en Asia Central como Irán (US$ 0,052/kWh) y Azerbaiján (US$ 0,048/kWh).

También figuran entre los países con las tarifas más bajas Venezuela, dueño de una de las reservas de petrólo más grandess del mundo, y Cuba, que recibe petróleo subsidiado de parte de Venezuela. Allí los precios son de US$ 0,002/kWh y US$ 0,008/kWh, los más bajos de los que se tenga registro, de acuerdo a GlobalPetrolPrices (datos de 2020) y el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (datos de 2019).

Aunque registran las tarifas eléctricsa más bajas del mundo, Venezuela y Cuba enfrentan numerosos apagones debido a su debilitada infraestructura energética.

¿Y qué ocurre con países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú?

En estos países las tarifas de electricidad son también relativamente bajas, en torno a los US$ 0,070/kWh, US$ 0,082/kWh, US$ 0,122/kWh, US$ 0,046/kWh y US$ 0,165/kWh, respectivamente, en base a datos de Cepal.

