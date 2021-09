La segunda temporada de “Tiger King” llegará a Netflix

CNN - Spanish

(CNN) — Prepárense gatos de todos los tamaños, Netflix anunció que “Tiger King 2” llegará a la plataforma de streaming. La primera temporada de la serie, “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, se desarrolló en siete episodios. La segunda temporada se rodó en 2020 y parte de 2021.

Hasta ahora se desconoce qué coloridos personajes de la primera temporada regresarán para la segunda parte.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i — Netflix (@netflix) September 23, 2021

Los directores Eric Goode y Rebecca Chaiklin contaron la historia de “Joe Exotic”, o Joseph Maldonado-Passage, que tenía tigres, leones y otros grandes felinos en Oklahoma. La docuserie exploraba un complot de homicidio por encargo contra Carole Baskin, una mujer que dirigía un centro llamado Big Cat Rescue y que había presionado para cerrar zoológicos como el que dirigía Maldonado-Passage.

Baskin pudo financiar su batalla gracias a la fortuna que heredó de su difunto marido, desaparecido en misteriosas circunstancias.

En enero de 2020, Joe Exotic fue condenado a 22 años de prisión federal tras ser declarado culpable de intentar contratar a dos hombres diferentes para que mataran a Baskin. En julio, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que debía recibir una sentencia de prisión más corta.

