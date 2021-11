La generación del clima: así fue como la crisis convirtió a los jóvenes en los adultos que luchan contra el cambio climático

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Vanessa Nakate tenía 21 años cuando las inundaciones mortales cubrieron vastas extensiones de África oriental en 2018. No se consideraba una activista climática en ese momento, pero poco después de ese desastre, ella, sus hermanos menores y primos hicieron carteles y comenzaron protestas climáticas en su casa. ciudad de Kampala, capital de Uganda.

A medida que la intensificación de las tormentas, los devastadores incendios forestales y la sequía implacable causaron estragos en África y en todo el mundo, Nakate llamó públicamente a los gobiernos por no hacer lo suficiente para que la Tierra sea habitable para las generaciones futuras. Ella dice que los jóvenes comprenden la urgencia de divorciarse de los combustibles fósiles mucho mejor que las generaciones anteriores.

“Quiero ver líderes, gobiernos y corporaciones levantarse por la gente”, dijo Nakate a CNN. “Y eso significa poner fin a los proyectos de combustibles fósiles. Como siempre digo: no podemos comer carbón, no podemos beber petróleo y no podemos respirar el llamado gas ‘natural'”.

La activista climática Vanesa Nekate en su casa en Kampala, Uganda.

La generación de Nakate está llegando a la mayoría de edad en un mundo que se está calentando mucho más rápido de lo que los científicos habían predicho, y ven con ojos claros la catástrofe climática que se avecina.

Ellos están desafiando las estructuras de poder, abriéndose paso a codazos en las conversaciones para poder opinar sobre su propio futuro. Están canalizando su ansiosa energía en mítines y protestas climáticas, faltan a la escuela para sentarse fuera de los edificios del Parlamento y la sede de la ONU durante largas horas, y exhortan a los gobiernos en foros públicos, como la cumbre climática COP26, por el uso continuo de combustibles fósiles.

Durante mucho tiempo se han sentido ignorados por la generación anterior de líderes. Los jóvenes activistas que hablaron con CNN dijeron que no creían que los países tardarían tanto en comprometerse a resolver la crisis climática.

Jóvenes activistas contra el cambio climático

Vladislav Kaim, un activista moldavo de 26 años, comenzó a abogar por la acción climática en 2014 y en 2020 se unió al Grupo Asesor Juvenil sobre Cambio Climático del Secretario General de la ONU. Ahora usa el traje y camina entre poderosos tomadores de decisiones e influenciadores de políticas en el escenario internacional, aunque todavía siente que la juventud necesita ser reconocida como un socio igualitario.

“Si no implementamos este principio de co-igualdad de experiencia con la juventud, me temo que no habrá un diálogo intergeneracional significativo y un cambio significativo en cómo operan las estructuras de poder en el espacio”, dijo Kaim a CNN.

“Encontrar esos avances en el trabajo con estructuras de poder y también desafiarlas al mismo tiempo es caminar por la cuerda floja”, agregó. “Cuando estoy interactuando en esos corredores de poder, estoy presionando particularmente en los puntos que son importantes para mi región, al mismo tiempo que encuentro aliados de otras regiones, comunidades vulnerables, que comparten la misma causa”.

Mira cómo un grupo de activistas replicó una escena de “El juego del calamar” para protestar en la COP26

Vladislav Kaim habla en una Asamblea General de la ONU en 2019.

A pesar de sentirse al margen, los jóvenes están encontrando esos avances. Han estado demandando a los gobiernos, presentando quejas ante la ONU, presionando por la educación climática, haciendo huelgas de hambre, instalando infraestructura verde, testificando frente a los órganos de gobierno e incluso ganando elecciones, todo en nombre de la crisis climática.

“Si los jóvenes activistas por sí solos son capaces de transformar comunidades, demuestra que los gobiernos en realidad pueden transformar sus países o el mundo”, dijo Nakate, ahora de 24 años. “Pero lo que les falta es voluntad política para hacerlo”.

Activistas climáticos dicen que harán huelga de hambre hasta que los políticos tomen medidas

Nota: Temperaturas superficiales globales observadas en relación con una línea de base de 1850-1900. Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Sexto Informe de Evaluación, Grupo de Trabajo 1 Gráfico: John Keefe, CNN.

Nakate, que es negra, fue lanzada al escenario mundial en enero de 2020 cuando Associated Press la sacó de una foto para la que posó junto a Greta Thunberg y otros jóvenes activistas blancos en el Foro Económico Mundial en Davos.

Sally Buzbee, la editora ejecutiva de AP en ese momento, luego se disculpó por el error. “Lamentamos haber publicado una foto esta mañana en la que sacamos a la activista climática ugandesa Vanessa Nakate, la única persona negra en la foto”, dijo Buzbee. “Como organización de noticias, nos preocupamos profundamente por representar con precisión el mundo que cubrimos”.

Pero provocó una conversación más amplia sobre las desigualdades dentro del movimiento climático y el papel que juegan los jóvenes de color.

“No solo borraron una foto”, tuiteó Nakate en respuesta. “Borraron un continente”.

El momento fue un punto de inflexión para su activismo, pero Nakate ha estado haciendo un trabajo en su país de origen que muestra que ella es más que la activista que fue recortada en una foto. Su libro “The Bigger Picture” describe su participación en las protestas en Uganda, su trabajo en red con jóvenes activistas de todo el mundo y la instalación de paneles solares y estufas de cocina de bajo consumo para las escuelas de las comunidades rurales de Uganda.

La activista climática Vanessa Nakate, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabelle Axelsson y Loukina Tille, de izquierda a derecha en Davos, Suiza, en 2020.

El momento fue un punto de inflexión para su activismo, pero Nakate ha estado haciendo un trabajo en su país de origen que muestra que ella es más que la activista que fue recortada en una foto. Su libro “The Bigger Picture” describe su participación en las protestas en Uganda, su trabajo en red con jóvenes activistas de todo el mundo y la instalación de paneles solares y estufas de cocina de bajo consumo para las escuelas de las comunidades rurales de Uganda.

Dice que se dio cuenta de que si los líderes del gobierno no iban a tomar medidas concretas para alejarse de los combustibles fósiles y detener la deforestación desenfrenada, necesitaba adoptar un enfoque más holístico para abordar las múltiples capas de crisis a las que se ha enfrentado Uganda: condiciones de aprendizaje inseguras, pobreza energética e inequidad de género.

“Si los jóvenes pueden emprender estos proyectos y hacer que sucedan y transformar la vida de las personas, entonces ¿qué pasa con estos gobiernos que tienen todos los recursos, todo el dinero y toda la infraestructura o las conexiones que necesitan para hacer que estas cosas sucedan?”, dijo Nakate.

“Me ven simplemente como a un niño, no como un joven preocupado”

Eso es lo que Aji Piper, que tiene ahora de 21 años, dice que ha estado preguntando desde que tenía 12.

En 2015, Piper y otros 20 activistas climáticos juveniles demandaron al gobierno de Estados Unidos en el caso Juliana vs. Estados Unidos, en el que los demandantes argumentaron que el papel del gobierno en causar y perpetuar la crisis climática viola los derechos constitucionales de los jóvenes a la vida, la libertad y la propiedad. Recientemente le pidieron a un juez federal en Oregón que escuchara una versión enmendada de la demanda después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. desestimara el caso en 2020.

Aji Piper, uno de los demandantes en la demanda climática de Juliana contra Estados Unidos, habla en la primera audiencia del Comité Selecto de la Cámara sobre la Crisis Climática en 2019.

Piper dijo que la demanda ha sido estresante para él. Convencer a los adultos en el poder, dijo, siempre fue el aspecto más desafiante.

“Realmente subestiman tu inteligencia”, le dijo Piper a CNN. “No puedo describir cuántas veces la respuesta que recibí de la gente fue como, ‘Oh, pobre chico que trabaja en la agenda de los adultos que lo rodean'”.

“Eso fue lo más difícil de superar, que los adultos realmente me miraban como un niño, hablando palabras de adultos por ellos, en lugar de verme como un joven preocupado por mi futuro, entendiendo el problema y tratando de convencerlos de que vean mi punto de vista”, agregó.

La demanda inspiró otros esfuerzos legales liderados por jóvenes sobre el clima en todo el mundo. En 2019, 15 jóvenes activistas, incluida Gretha Thunberg, presentaron una denuncia ante la ONU de que la inacción ante el cambio climático es una violación de los derechos de los niños. En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU dijo que no podía pronunciarse de inmediato sobre el caso.

Las conclusiones del segundo día de la COP26: una promesa sobre el metano, China se pronuncia y los países vulnerables piden ayuda

Litokne Kabua habla mientras él y otros 14 niños presentan una denuncia oficial de derechos humanos sobre la crisis climática, dirigida a cinco de las principales potencias económicas del mundo, ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Litokne Kabua, un activista climático de 18 años de la República de las Islas Marshall, estuvo entre los 15 que presentaron la denuncia ante la ONU.

Sus islas están plagadas por el legado de contaminación militar e injusticia ambiental. En 2019, los investigadores encontraron que las Islas Marshall eran más radiactivas que Chernobyl y Fukushima. Los isleños se han enfrentado a los impactos en la salud de los desechos nucleares, acorralados en una cúpula de 3,1 millones de pies cúbicos, ahora amenazada por la subida del nivel del mar.

Sin embargo, las Islas Marshall continúan pagando un alto costo por el hecho de que otros países no se deshagan de los combustibles fósiles.

“Creo que los más jóvenes comprendemos que enfrentaremos desafíos mucho más serios que el que vemos ahora”, dijo Kabua a CNN, “sin embargo, algunos miembros de la generación anterior todavía parecen desaprobar este tipo de afirmaciones”.

Mitzi Jonelle Tan, organizadora de justicia climática de Youth Advocates for Climate Action (YACAP) Filipinas, tiene un asiento de primera fila ante la crisis climática. Creció viendo cómo tormentas severas, inundaciones y deslizamientos de tierra azotaban su país de origen, particularmente las comunidades de bajos ingresos a lo largo de la costa. En 2013, el tifón Haiyan azotó Filipinas y mató a más de 6.000 personas.

Mitzi Jonelle Tan, una activista climática filipina, habla durante una protesta frente a la oficina del banco Standard Chartered en el distrito financiero de Makati en Manila, Filipinas.

“Nuestra ansiedad, especialmente para la gente del Sur Global, se deriva del trauma climático”, dijo Tan a CNN. “Sabemos que nuestros países serán los más impactados y ya lo están siendo y ya sabemos cómo se ve. Ya sabemos el miedo que nos trae, y sabemos que empeorará si las cosas como siempre continúan”.

La lucha de los activistas países en desarrollo

En países en desarrollo como Filipinas y Uganda, la injusticia ambiental agrega otra capa al desafío de detener la crisis climática. A medida que el cambio climático agota los recursos naturales, los informes han encontrado que Filipinas, así como los países de África y América del Sur, se encuentran entre los países más mortíferos para las personas que intentan defender su medio ambiente.

Jóvenes activistas climáticos han estado protestando en Glasgow esta semana en la conferencia COP26.

La lucha para detener la contaminación por combustibles fósiles es personal para Tan, quien lucha contra la enfermedad pulmonar. Pero debido a la falta de educación sobre el cambio climático en Filipinas, la gente en su mayoría desconoce cómo el clima está relacionado con otros problemas como la salud pública.

Para abordar esta brecha, Tan y sus compañeros activistas de YACAP han entregado planes de lecciones sobre el clima a comunidades vulnerables y están en conversaciones con el Departamento de Educación para institucionalizar el aprendizaje sobre el clima en el plan de estudios.

“Definitivamente hay una brecha de conocimiento, porque incluso con solo mirar la ciencia climática disponible, todo está en inglés”, dijo Tan a CNN. “Esa barrera del idioma es una cosa enorme. Son estas pequeñas cosas las que creemos que no son tan importantes, pero en realidad es realmente importante, tener un lenguaje que la gente entienda sobre la crisis climática, para que la gente tenga conocimiento para que pueda convertirse en acción”.

El movimiento juvenil contra la crisis climática

A medida que se intensifica la crisis climática, también lo hace el movimiento juvenil. Al comenzar la COP26 esta semana en Glasgow, Nakate y Tan publicaron una carta abierta en la que instaban urgentemente a los líderes mundiales a “hacer frente a la emergencia climática”.

La carta, que incluye un plan de cinco puntos, ha sido firmada desde entonces por más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, otro ejemplo de la juventud liderando el camino.

“El cambio climático es más que solo el clima, es más que una estadística, se trata de las personas, y las personas están siendo afectadas en este momento”, dijo Nakate. “Los activistas juveniles saben que podemos transformar este mundo. Es hora de mirar el cambio climático más allá de lo que han estado viendo, es hora de mirar el panorama general”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.