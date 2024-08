Trump dijo que “cayó” en un “aterrizaje de emergencia” de helicóptero con el exalcalde de San Francisco, quien dice que eso nunca ocurrió

Trump reafirmó la historia el viernes, afirmando que no había confundido al exalcalde de San Francisco con el exgobernador de California. “En primer lugar, fue en Nueva Jersey, no en California, y fue Willie Brown, no el exgobernador Jerry Brown”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.