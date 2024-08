Mensajes de texto revelan conversaciones policiales tras el tiroteo en la escuela de Uvalde

El sobrino de Brett Cross, Uziyah García, de 10 años, fue asesinado en la masacre del 22 de mayo. Cross dijo a The Associated Press que las familias no habían recibido aviso previo sobre la publicación de los registros este sábado, pero que ya era hora de que se hicieran públicos.

