El riesgo de padecer alzhéimer aumenta hasta un 42% con la hipertensión no tratada, según un estudio

“Si le digo a un paciente, ‘¿está tomando sus medicamentos?’, siempre me responden que sí”, afirma Freeman. “Pero si les pregunto: ‘Oye, en la última semana, ¿cuántas veces crees que te has saltado la dosis? Suele ser más de cero. La hipertensión no tiende a remitir ni a desaparecer, a menos que la gente haga cambios significativos en su estilo de vida o tome sus medicamentos, o ambas cosas”, añadió.

Además, las personas con hipertensión no medicada tenían un riesgo un 69% mayor de padecer otros tipos de demencia no relacionados con el alzhéimer en comparación con las que no padecían hipertensión, mientras que las que padecían hipertensión mal controlada y medicada tenían un riesgo un 33% mayor, señaló Lennon.

