ANÁLISIS | Trump tiene atisbos de un plan para enfrentarse a Harris, pero parece incapaz de aplicarlo

– Trump trata de cerrar cualquier intento de Harris de distinguirse de las políticas del Gobierno de Biden. “Kamala ha declarado que atajar la inflación será una prioridad del primer día. Pero el primer día para Kamala fue hace tres años y medio. ¿Por qué no lo hizo?”, dijo. “Por cierto, son un equipo: ella está intentando tirarlo por la borda… no, no, son un equipo”.

