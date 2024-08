ANÁLISIS | La furia de Trump por el cambio de Harris con Biden impulsa cada vez más su campaña

“Donald Trump no es el Donald Trump de 2016, parecía ralentizado, parece serpenteante, parece con poca energía y realmente está luchando para hacer un punto”, dijo la exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, Alyssa Farah Griffin, que rompió con el expresidente después de que se negara a aceptar su derrota en 2020. “Es alguien que no está rindiendo al calibre que una vez tuvo y eso pudo funcionar cuando se enfrentó a Joe Biden: el contraste le hizo parecer por momentos más fuerte y vibrante. No está funcionando contra Kamala Harris, que es la candidata más joven y la que tiene más energía”, dijo en el programa “AC360” de CNN.

El equipo de Trump hizo lo que pudo por él este jueves. Alguien fue a un supermercado local y se aprovisionó de víveres, incluidas Cheerios, tarrinas de café y ketchup, y proporcionó a Trump gráficos que mostraban el elevado coste de los productos en la era Biden. Pero su jefe ni siquiera llegó al final de su primer punto antes de virar hacia un furioso aparte mientras acusaba falsamente a los demócratas de actuar ilegalmente al sustituir a Biden por Harris. “Fue un golpe de la gente que lo quería fuera, y no lo hicieron de la forma… de la forma en que se supone que deben hacerlo. US$ 129 más en energía, y US$ 241 más. Todo esto es al mes en alquiler”, dijo Trump, juntando dos pensamientos en su furia.

