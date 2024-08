La gimnasta rumana Ana Barbosu recibe el bronce después de que despojaran a Jordan Chiles de la medalla

“Estoy abrumada por el amor que he recibido en los últimos días”, dijo Chiles en un comunicado en las redes sociales el jueves. “También estoy increíblemente agradecida con mi familia, mis compañeras de equipo, mis entrenadores, mis seguidores, la USAG y la USOPC por su inquebrantable apoyo durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por la USAG, que presentó pruebas concluyentes de que mi puntuación cumplía con todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito”.

“Es un momento muy emotivo. Escuché a mis colegas decir que la medalla es pesada, pero no me di cuenta hasta ahora”, dijo Barbosu. “Agradezco a todas las personas que han contribuido a esta medalla de bronce, porque esta actuación llega después de muchos años de duro trabajo en el gimnasio. Agradezco a mis entrenadores sin los cuales no habría tenido éxito, desde los primeros entrenadores hasta los entrenadores que me llevaron a los Juegos Olímpicos, les agradezco a todos”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.