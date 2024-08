El Gobierno de Milei no descarta intervenir la AFA para la implementación de las sociedades anónimas deportivas. ¿Qué consecuencias tendría para el fútbol argentino?

Pujol no cree que sea discriminatorio que el estatuto de la AFA establezca como requisito que sus miembros sean solamente asociaciones civiles: “Es un requisito válido y que no impide a las SAD tener su propia competencia deportiva. La AFA, al igual que la FIFA, ejercen un monopolio de hecho sobre el fútbol. No tienen un derecho de propiedad sobre la disciplina. Hay muchos ejemplos de distintas federaciones internacionales que regulan el mismo deporte, pero no compiten entre sí”.

La FIFA prohíbe en sus artículos 14 y 15 la injerencia de terceros y obliga a las asociaciones miembros a “administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos”. Y a continuación aclara que la violación de este apartado “podría conllevar sanciones, incluso si la injerencia de un tercero no pudiera imputarse a la federación miembro”. Y en el inciso c) del artículo 15 declara que las federaciones deben cumplir con la “independencia y prevención de injerencias políticas”.

